Menlu Sugiono Telepon Menlu Iran, Siap Bantu Redakan Konflik Timur Tengah

PEMERINTAH Indonesia menyatakan kesiapan mengambil peran konstruktif untuk meredam ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah dengan menawarkan diri sebagai mediator dialog Iran. Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Sugiono setelah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin (2/3/2026).
Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X @Menlu_RI, Indonesia kembali menegaskan pentingnya dialog diplomatik di tengah situasi keamanan kawasan yang semakin memanas.
Pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya menjadi fasilitator dialog atau mediator guna mencegah konflik meluas dan menekan jatuhnya korban sipil.
“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk bersedia memfasilitasi dialog atau mediasi,” tulis Menteri Sugiono.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan internasional melalui pendekatan damai.
Menanggapi eskalasi yang terjadi, Indonesia mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk melakukan penahanan diri secara maksimal atau maximum restraint. Pemerintah menilai langkah de-eskalasi tidak dapat ditunda demi mencegah dampak kemanusiaan yang lebih luas.
Terdapat tiga poin utama yang ditekankan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, yaitu penghentian provokasi militer di lapangan, kepatuhan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta penguatan jalur diplomasi sebagai solusi utama penyelesaian konflik.
"Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan mengupayakan de-eskalsi segera. Penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB harus ditegakkan. Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan yang layak menuju stabilitas kawasan."
Peran aktif Indonesia dalam isu Timur Tengah disebut sebagai implementasi mandat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan posisi yang netral namun aktif, Indonesia dinilai memiliki legitimasi diplomatik untuk menjembatani komunikasi antarnegara yang tengah berkonflik.
Situasi keamanan di Timur Tengah pada Maret 2026 terus menjadi perhatian komunitas internasional seiring meningkatnya aktivitas militer yang berpotensi mengganggu stabilitas global, termasuk jalur pasokan energi dunia. (I-1)
IRAN secara resmi menutup pintu dialog dan menolak segala bentuk tawaran mediasi untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.
DUTA Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan Teheran menolak semua bentuk negosiasi dengan Amerika Serikat.
INDONESIA menyatakan kesiapan untuk memediasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran guna meredakan ketegangan yang meningkat tajam di Timur Tengah.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk bertolak ke Teheran guna memediasi konflik antara Iran-AS.
Menlu RI Sugiono tegaskan kesiapan Indonesia pimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan kirim 8.000 prajurit TNI untuk perdamaian Palestina.
Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI di Markas PBB New York. Dukung gencatan senjata Gaza & pastikan hak Palestina terjaga di Board of Peace (BoP).
MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16-18 Februari 2026 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
NDONESIA dan Slovakia sepakat meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis. Fokusnya pada penguatan kerja sama di sektor pertahanan, ekonomi, riset, pendidikan.
