Lewat Selat Hormuz Bisa Kena Rp30 Miliar, Benarkah? Ini Faktanya

SELAT Hormuz kembali menjadi sorotan dunia setelah muncul laporan mengenai tarif fantastis yang harus dibayar kapal untuk melintasi jalur strategis tersebut. Angkanya tidak main-main, mencapai hingga US$2 juta atau sekitar Rp30-34 miliar per kapal.

Isu ini langsung memicu kekhawatiran global, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Kenaikan biaya ini tidak hanya berdampak pada perusahaan pelayaran, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global, termasuk harga minyak dan biaya logistik internasional.

Jalur Vital Perdagangan Dunia

Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Jalur ini dikenal sebagai “urat nadi energi dunia” karena sekitar 20-25% pasokan minyak global melewati wilayah ini setiap harinya.

Setiap gangguan di Selat Hormuz hampir selalu berdampak langsung pada pasar energi global. Oleh karena itu, kebijakan atau perubahan biaya di wilayah ini menjadi perhatian utama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, hingga negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Tarif Hingga Rp34 Miliar per Kapal

Laporan terbaru WSJ, menyebutkan bahwa Iran diduga mengenakan biaya transit yang sangat tinggi bagi kapal-kapal tertentu, khususnya tanker minyak dan kapal komersial besar.

Jika dikonversi, tarif tersebut mencapai:

US$2 juta per kapal

Sekitar Rp30-34 miliar sekali melintas

Angka ini dianggap sangat tidak wajar dalam praktik pelayaran internasional, karena sebelumnya tidak ada tarif sebesar itu untuk jalur laut terbuka seperti Selat Hormuz.

Mengapa Tarif Selat Hormuz Bisa Sangat Mahal?

Ada beberapa faktor utama yang diduga menjadi penyebab munculnya tarif fantastis ini:

1. Ketegangan Geopolitik

Konflik yang melibatkan Iran dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, membuat kawasan ini semakin tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, Selat Hormuz menjadi alat strategis yang bisa digunakan untuk menekan pihak lain secara ekonomi.

2. Posisi Strategis yang Sulit Digantikan

Tidak banyak alternatif jalur yang bisa menggantikan Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, kapal harus memutar jauh yang tentunya meningkatkan biaya operasional.

3. Upaya Kontrol Wilayah

Iran disebut ingin memperkuat klaim kontrol terhadap wilayah tersebut. Dengan mengenakan tarif, hal ini bisa menjadi bentuk dominasi sekaligus sumber pendapatan tambahan.

Status Tarif: Belum Sepenuhnya Resmi

Meski ramai diberitakan, penting untuk dicatat bahwa kebijakan tarif ini belum sepenuhnya diterapkan secara resmi dan konsisten.

Beberapa laporan menyebutkan:

Penerapan masih bersifat selektif

Belum ada regulasi internasional yang mengakui kebijakan tersebut

Masih dalam tahap wacana atau uji implementasi

Hal ini membuat situasi menjadi abu-abu dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri pelayaran global.

Dampak Besar ke Harga Minyak Dunia

Jika tarif ini benar-benar diterapkan secara luas, dampaknya bisa sangat signifikan:

1 Harga Minyak Berpotensi Naik

Biaya tambahan yang besar akan dibebankan ke rantai distribusi, sehingga harga minyak mentah global bisa melonjak.

2. Biaya Logistik Meningkat

Perusahaan pelayaran harus menanggung biaya ekstra, yang akhirnya bisa memicu kenaikan harga barang di berbagai sektor.

3. Inflasi Global

Kenaikan biaya energi sering kali berujung pada inflasi, karena hampir semua sektor industri bergantung pada energi.

Dampaknya bagi Indonesia

Sebagai negara yang masih mengimpor minyak, Indonesia tidak akan luput dari dampak situasi ini.

Beberapa potensi dampaknya antara lain:

Harga BBM bisa tertekan naik

Biaya impor energi meningkat

Harga barang kebutuhan ikut terdorong naik

Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan stabilitas pasokan energi agar tidak terganggu jika terjadi eskalasi di Selat Hormuz.

Reaksi Dunia Internasional

Sejumlah negara mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi kebijakan ini. Banyak pihak menilai bahwa:

Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang harus bebas dilalui

Pengenaan tarif sepihak bisa melanggar hukum laut internasional

Kebijakan ini berisiko memicu konflik yang lebih besar

Beberapa negara bahkan mulai mempertimbangkan langkah diplomasi dan strategi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada jalur ini.

Ancaman Baru bagi Stabilitas Global

Tarif tinggi di Selat Hormuz bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas geopolitik global. Jika situasi semakin memanas, bukan tidak mungkin jalur ini akan mengalami gangguan serius yang berdampak luas.

Para analis menilai bahwa dunia saat ini sedang menghadapi salah satu titik paling sensitif dalam perdagangan energi global.

Kesimpulan

Tarif melintasi Selat Hormuz yang mencapai hingga Rp34 miliar per kapal menjadi sinyal serius bagi dunia. Meskipun belum sepenuhnya resmi, isu ini sudah cukup untuk mengguncang pasar dan memicu kekhawatiran global.

Dengan peran Selat Hormuz yang sangat vital, setiap perubahan kebijakan di wilayah ini akan berdampak luas, mulai dari harga minyak hingga stabilitas ekonomi dunia. (Z-10)