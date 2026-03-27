Haufan Hasyim Salengke
27/3/2026 08:19
Kapal Tanker Minyak Rusia Altura Rusak Parah usai Diserang Drone di Laut Hitam
Kapal tanker minyak Altura, bagian dari armada bayangan Rusia.(intelijen militer Ukraina/HUR/MarineTraffic)

SEBUAH kapal tanker minyak yang diidentifikasi sebagai bagian dari armada bayangan (shadow fleet) Rusia, Altura, dilaporkan terkena serangan pesawat nirawak (drone) di Laut Hitam, menurut laporan stasiun televisi Turki NTV, Kamis (26/3) waktu setempat. Kapal yang mengangkut 140.000 ton minyak tersebut sedang dalam perjalanan dari Novorossiysk, Rusia, menuju Istanbul, Turki.

Laporan NTV menyebutkan bahwa serangan drone tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian geladak, anjungan, dan ruang mesin kapal, yang mengakibatkan air mulai masuk ke dalam kompartemen. Meski demikian, seluruh 27 awak kapal dilaporkan selamat tanpa cedera.

Kapal Altura, yang berlayar di bawah bendera Siera Leoni, merupakan bagian dari jaringan tanker yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi Barat terkait invasi ke Ukraina. Menurut intelijen militer Ukraina (HUR), kapal ini secara rutin mengangkut minyak Rusia ke India dan Georgia. Altura sendiri telah berada di bawah daftar sanksi Ukraina dan Swiss sejak 2025, serta Inggris sejak awal 2026.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya upaya negara-negara Eropa untuk menindak armada bayangan Rusia. Prancis dan Belgia dilaporkan telah melakukan operasi penyitaan tanker ilegal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, per 25 Maret, Inggris telah memberikan wewenang kepada angkatan bersenjata dan penegak hukumnya untuk menaiki kapal-kapal armada bayangan Rusia yang melintasi perairan mereka. (The Kyiv Independent/B-3)



Editor : Haufan Salengke
