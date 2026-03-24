Jepang Kerahkan Upaya Diplomatik Redam Ketegangan di Selat Hormuz

PEMERINTAH Jepang menegaskan akan mengerahkan seluruh upaya diplomatik bersama komunitas internasional untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz di tengah konflik yang meningkat.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan negaranya akan mengedepankan jalur diplomasi untuk meredakan situasi di Selat Hormuz yang memanas.

"Kami terus bekerja sama dengan komunitas internasional dan akan mengerahkan setiap upaya diplomatik yang memungkinkan," ujar Takaichi sebagaimana dikutip dari New Straits Times.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada stabilitas kawasan.

Langkah Jepang ini juga merespons gejolak di pasar keuangan, termasuk di dalam negeri, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Trump sebelumnya mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika jalur pelayaran strategis tersebut tidak segera dibuka.

Di sisi lain, Iran merespons dengan ancaman akan menutup total selat tersebut apabila serangan benar-benar dilakukan.

Situasi ini menempatkan Selat Hormuz sebagai titik krusial dalam dinamika konflik yang terus berkembang, sekaligus menjadi fokus upaya diplomasi internasional, termasuk Jepang. (Ndf/I-1)