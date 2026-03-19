Uji Kelayakan Calon Kepala DHS: Markwayne Mullin Janji Lindungi Semua Warga dan Akhiri "Teater Politik"

Calon Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, menjalani uji kelayakan yang panas. Ia berjanji akan mengubah pendekatan penegakan imigrasi.(C-span)

SENATOR asal Oklahoma, Markwayne Mullin, menjanjikan "pendekatan yang lebih baik" dalam penegakan hukum imigrasi saat menjalani uji kelayakan sebagai calon Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Di hadapan Komite Senat pada Rabu (18/3/2026), Mullin menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh warga Amerika Serikat tanpa terkecuali.

Pencalonan Mullin dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca mundurnya Kristi Noem awal bulan ini. Sidang yang berlangsung selama tiga jam tersebut menyoroti tantangan berat yang dihadapi DHS, termasuk krisis pendanaan akibat government shutdown (penutupan pemerintahan parsial) yang kini memasuki minggu kelima.

Berikut adalah poin-poin utama dari sidang tersebut:

Komitmen Perlindungan dan Penyesalan Atas Kasus Alex Pretti

Mullin menghadapi cecaran dari para senator Demokrat terkait komentarnya di masa lalu mengenai Alex Pretti, pria yang tewas ditembak petugas imigrasi federal di Minneapolis pada Januari lalu. Sebelumnya, Mullin menyebut Pretti sebagai sosok berbahaya, namun dalam sidang ini ia menyatakan penyesalannya.

"Saya bisa memiliki perbedaan pendapat dengan semua orang di ruangan ini, tetapi sebagai Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, saya akan melindungi semua orang," tegas Mullin. Ia menambahkan, "Target saya dalam enam bulan ke depan adalah kita tidak lagi menjadi berita utama setiap hari."

Krisis Shutdown dan Nasib Karyawan

Isu pendanaan menjadi topik hangat. Saat ini, sekitar 280.000 karyawan DHS, termasuk petugas TSA yang dianggap pekerja esensial, harus bekerja tanpa gaji selama 30 hari. Data menunjukkan lebih dari 300 karyawan TSA telah mengundurkan diri akibat krisis ini.

"Kita harus menyadari bahwa kita sedang mempertaruhkan keamanan tanah air dan ketenangan pikiran rakyat Amerika," ujar Mullin mengomentari kebuntuan politik di Kongres. "Terkadang ini hanya teater politik... tapi yang kita tahu adalah kita sedang bermain api."

Reformasi Prosedur ICE

Terkait operasional Immigration and Customs Enforcement (ICE), Mullin berjanji akan menerapkan prosedur yang lebih ketat, termasuk penggunaan surat perintah yudisial sebelum memasuki properti pribadi, kecuali dalam situasi pengejaran aktif. Ia juga berkomitmen untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah sebelum membangun fasilitas penahanan imigran baru.

Perseteruan Internal Republik

Sidang sempat memanas ketika Ketua Komite dari Partai Republik, Rand Paul, menyerang karakter Mullin. Paul mengungkit komentar lama Mullin yang seolah mendukung kekerasan fisik terhadap dirinya. Mullin menepis serangan tersebut dan meminta kesempatan untuk membuktikan kredibilitasnya.

"Biarkan saya mendapatkan rasa hormat Anda, biarkan saya mendapatkan jabatan ini," balas Mullin kepada Paul.

Rekonsiliasi yang Mengejutkan

Momen menarik terjadi ketika Sean O'Brien, Presiden serikat pekerja Teamsters, hadir di baris terdepan. Keduanya pernah hampir terlibat perkelahian fisik dalam sidang tahun 2023 yang viral. Namun, dalam sidang kali ini, Mullin justru menyalami O'Brien dan menyatakan bahwa mereka kini telah berteman, menandakan berakhirnya salah satu perseteruan paling terkenal di Capitol Hill.

Pungutan suara komite untuk pencalonan Mullin dijadwalkan berlangsung pada Kamis, sebelum nantinya dibawa ke sidang paripurna Senat. (BBC/Z-2)