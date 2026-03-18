Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Haufan Hasyim Salengke
18/3/2026 10:55
Susul Langkah AS, Argentina Resmi Keluar dari WHO
PEMERINTAH Argentina secara resmi memutus hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (17/3) waktu setempat. Langkah ini menjadikan Argentina negara kedua setelah Amerika Serikat yang menarik diri dari badan kesehatan global tersebut di bawah kepemimpinan aliansi sayap kanan.

Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno, mengonfirmasi bahwa penarikan diri ini merupakan finalisasi dari pemberitahuan formal yang telah diajukan setahun lalu. "Mulai hari ini, pengunduran diri Argentina dari WHO berlaku efektif," tulis Quirno melalui media sosialnya.

Quirno menegaskan bahwa meski keluar dari WHO, Argentina tetap akan menjalin kerja sama kesehatan internasional melalui jalur bilateral dan forum regional. Langkah ini diambil untuk memastikan kedaulatan penuh negara dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional tanpa intervensi eksternal.

Keputusan Presiden Javier Milei ini dinilai sebagai bentuk solidaritas politik terhadap sekutu dekatnya, Presiden AS Donald Trump. Kedua pemimpin tersebut vokal mengkritik organisasi internasional yang dianggap mempromosikan agenda progresif serta melampaui kewenangan domestik sebuah negara.

Sebelumnya, Milei secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap WHO terkait manajemen pandemi Covid-19. Ia menuding rekomendasi global seperti penggunaan masker, pembatasan sosial, hingga program vaksinasi massal sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu dan kedaulatan negara.

Dengan keluarnya Argentina, peta diplomasi kesehatan global kini menghadapi tantangan baru, di mana tren penguatan kedaulatan nasional mulai menggeser pola kerja sama multilateral yang selama ini dipimpin oleh badan-badan di bawah naungan PBB. (Al-Jazeera/B-3)



Editor : Haufan Salengke
