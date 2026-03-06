Denmark Berhasil Hentikan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Bayi

Ilustrasi(freepik)

DENMARK menorehkan pencapaian luar biasa dalam dunia kesehatan masyarakat. Negara ini resmi menjadi anggota Uni Eropa pertama yang berhasil mengeliminasi penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Keberhasilan ini membuktikan bahwa risiko infeksi pada bayi baru lahir kini bukan lagi ancaman yang tidak terhindarkan, melainkan masalah yang bisa diselesaikan secara sistematis.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi pencapaian ini setelah meninjau catatan prenatal nasional dan hasil kelahiran periode 2021 hingga 2024. Komite validasi independen pada pertengahan dan akhir 2025 memperkuat temuan tersebut, menyatakan angka transmisi di Denmark tetap berada di bawah ambang batas ketat tahun demi tahun.

Standar Tinggi untuk Eliminasi

Untuk mendapatkan status eliminasi ini, sebuah negara harus memenuhi kriteria yang sangat berat. Denmark berhasil melakukan tes dan pengobatan kepada setidaknya 95 dari setiap 100 ibu hamil. Konsistensi ini sangat krusial karena satu saja tes yang terlewat atau pengobatan yang tertunda dapat menyebabkan kasus infeksi pada bayi baru lahir.

Baca juga : WHO Puji Penanganan HIV di Indonesia

"Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan komitmen politik yang kuat serta investasi yang konsisten pada layanan kesehatan primer serta layanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi, negara-negara dapat melindungi setiap ibu hamil dan bayi baru lahir dari penyakit-penyakit ini," ujar Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Strategi "Satu Pintu" di Layanan Prenatal

Kunci sukses Denmark terletak pada integrasi layanan. Skrining HIV dan sifilis dilakukan secara rutin bersamaan dengan pemeriksaan kehamilan lainnya melalui layanan kesehatan gratis. Para bidan memainkan peran vital dalam menjadwalkan tes lebih awal dan membimbing ibu yang terdeteksi positif untuk segera mendapatkan pengobatan sebelum jadwal pertemuan berikutnya.

Dalam kasus HIV, terapi antiretroviral (ARV) terbukti ampuh menghentikan penggandaan virus dengan cepat, sehingga risiko penularan saat persalinan turun drastis. Sementara untuk sifilis, pemberian penisilin sejak dini mampu membunuh infeksi dan mencegah risiko keguguran atau cacat lahir yang parah.

Baca juga : Calon Pengantin Wajib Tahu! Pemeriksaan Triple Eliminasi Harus Dilakukan sebelum Menikah

Data Akurat dan Penghormatan Hak Pasien

Selain sistem medis yang canggih, transparansi data menjadi tulang punggung keberhasilan ini. Denmark menggunakan basis data nasional yang menghubungkan hasil laboratorium dengan catatan kelahiran untuk memantau celah layanan sebelum terjadi dampak fatal.

Di sisi lain, aspek kemanusiaan juga tetap dijaga. Layanan kesehatan di Denmark bersifat sukarela dan rahasia, menjauhkan pasien dari rasa malu atau diskriminasi. Pendekatan yang menghormati hak asasi manusia ini justru mendorong ibu hamil untuk datang lebih awal ke klinik.

Target Berikutnya: Hepatitis B

Keberhasilan ini menjadi tekanan positif bagi negara-negara tetangga di Eropa untuk meningkatkan standar layanan mereka. Kini, Denmark membidik target berikutnya: eliminasi Hepatitis B. Jika berhasil, Denmark akan melengkapi status "triple elimination" (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B), memberikan perlindungan menyeluruh bagi generasi masa depan sejak hari pertama mereka lahir ke dunia. (Earth/Z-2)