Netanyahu Buka Suara Soal Kematian Larijani

Cahya Mulyana
17/3/2026 21:22
Netanyahu Buka Suara Soal Kematian Larijani
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri).(X)

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pembunuhan kepala keamanan nasional Teheran, Ali Larijani, adalah bagian dari upaya untuk memberi rakyat Iran kesempatan untuk menggulingkan penguasa mereka.

“Pagi ini, kami telah melenyapkan Ali Larijani, kepala Garda Revolusi, yang merupakan kelompok gangster yang sebenarnya mengendalikan Iran,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Dia mengatakan bahwa penggulingan otoritas ulama oleh rakyat Iran tidak akan terjadi sekaligus, tidak akan terjadi dengan mudah. Tetapi jika kita terus berupaya, kita akan memberi mereka kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
