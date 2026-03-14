Benarkah Netanyahu Tewas? Berikut Faktanya

Headline
SPEKULASI mengenai keselamatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ramai beredar di media sosial setelah muncul klaim ia kemungkinan telah tewas. Isu tersebut muncul setelah sebuah video terbaru Netanyahu memicu kecurigaan di media sosial.
Video yang diunggah di platform X pada Jumat lalu memperlihatkan Netanyahu menyampaikan pernyataan terkait perang Israel-Amerika Serikat menghadapi Iran yang telah meluas di kawasan Timur Tengah.
Namun sejumlah pengguna media sosial menyoroti penampilan tangan Netanyahu dalam video tersebut. Mereka mengklaim terlihat seolah-olah ia memiliki enam jari di salah satu tangannya. Hal itu memicu dugaan bahwa video tersebut telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Beberapa unggahan yang menyoroti detail tersebut menyebut kesalahan klasik AI pada jari tangan. Unggahan serupa mendapat jutaan tayangan dan memicu spekulasi liar, termasuk klaim Netanyahu sebenarnya sudah meninggal.
Komentar-komentar yang beredar di media sosial itu kemudian diperiksa oleh sistem verifikasi fakta milik platform tersebut dan dinyatakan tidak benar.
Spekulasi tersebut juga menarik perhatian komentator politik konservatif Amerika Serikat Candace Owens. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan keberadaan Netanyahu.
“Di mana Bibi?” tulis Owens, menggunakan julukan yang kerap disematkan kepada Netanyahu.
Kantor Netanyahu segera membantah berbagai rumor yang beredar mengenai kondisi pemimpin Israel tersebut. Namun menurut laporan media Israel, kantor perdana menteri menegaskan klaim tersebut tidak benar.
Pemerintah Israel menegaskan tidak ada insiden yang menargetkan Netanyahu dan menyebut kabar mengenai kematian sebagai kabar palsu. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved