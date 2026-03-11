Siapa Lingkaran Dalam Jeffrey Epstein? Ini Sosok Fasilitator di Balik Skandal Seks Global

Headline
DOKUMEN terbaru yang dirilis Departemen Kehakiman AS (DOJ) membuka tabir gelap di balik kehidupan Jeffrey Epstein. Selama ini, publik hanya fokus pada nama-nama besar seperti Elon Musk hingga Bill Clinton. Namun, kekuatan sesungguhnya yang menjaga operasional harian Epstein justru berada pada lingkaran kecil yang relatif anonim.
Mereka adalah pengacara, akuntan, asisten pribadi, hingga pilot yang bekerja di balik layar. Dokumen ini mengungkap bagaimana mereka memfasilitasi logistik harian sang predator seksual, bahkan setelah ia terdaftar sebagai pelanggar seks pada 2008.
Salah satu sosok kunci adalah Lesley Groff, asisten eksekutif yang bekerja sejak 2001. Groff bukan sekadar asisten, ia adalah "penjaga gerbang" utama. Korban mengungkapkan bahwa untuk mencapai Epstein, mereka harus menghubungi Groff terlebih dahulu guna menjadwalkan "pijat", istilah yang digunakan Epstein untuk melakukan pelecehan.
Epstein sangat memanjakan Groff. Pada 2005, Epstein pernah memuji loyalitasnya kepada The New York Times. "Tidak mungkin saya membiarkan Lesley berhenti bekerja karena menjadi ibu," ujar Epstein kala itu.
Selain asisten, ada Darren Indyke (pengacara) dan Richard Kahn (akuntan). Keduanya dituduh membantu Epstein dalam transaksi tunai bernilai ribuan dolar guna menghindari kecurigaan bank. Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar para korban. Namun, baik Indyke maupun Kahn secara tegas membantah mengetahui adanya praktik perdagangan seks.
Lingkaran ini juga melibatkan Larry Visoski, pilot pribadi selama tiga dekade. Selain menerbangkan tamu-tamu VIP, Visoski diperintahkan Epstein untuk memasang kamera tersembunyi yang disamarkan dalam kotak tisu di kediamannya. Sementara itu, Jean Luc Brunel, seorang pramutamu model, diduga menjadi pemasok utama wanita muda dari Eropa Timur untuk Epstein melalui agensi modelnya. Brunel ditemukan tewas bunuh diri di penjara Paris pada 2022 saat menunggu persidangan.
Satu-satunya orang dalam yang sejauh ini divonis bersalah secara hukum adalah Ghislaine Maxwell, mantan kekasih sekaligus kaki tangan Epstein yang kini menjalani hukuman 20 tahun penjara.
Meski sebagian besar lingkaran dalam ini menyangkal keterlibatan mereka, kesetiaan mereka terlihat dalam surat wasiat Epstein. Nama-nama seperti Indyke dan Kahn direncanakan menerima puluhan juta dolar dari harta warisannya. Hingga kini, para fasilitator ini terus menghadapi tekanan hukum dan pengawasan ketat dari komite kongres AS untuk mempertanggungjawabkan peran mereka di balik salah satu skandal terbesar di abad ini. (CNN/Z-2)
