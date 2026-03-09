Indonesia Desak AS, Israel, Iran Hentikan Serangan di Teluk

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengeluarkan seruan tegas agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di kawasan Teluk menahan diri. Seruan ini muncul menyusul eskalasi militer besar-besaran yang melibatkan serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, yang kemudian memicu serangan balasan dari Teheran.
Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya ketegangan serta dampaknya yang merusak stabilitas di kawasan Timur Tengah.
"Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran," tulis keterangan resmi Kemenlu RI melalui media sosial X, Senin (9/3/2026).
Lebih lanjut, Indonesia juga mendesak Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Di samping upaya diplomasi, pemerintah Indonesia mengintensifkan pemantauan terhadap para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara kawasan Teluk. Langkah kontingensi dan evakuasi disiapkan apabila situasi mengharuskan adanya repatriasi masal.
Kemenlu RI memastikan bahwa tahap pertama evakuasi bagi 32 WNI dari Iran dimulai pada Jumat (6/3) melalui Azerbaijan. Para WNI tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia dalam pekan ini.
Ketegangan di Timur Tengah meledak pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara brutal terhadap sejumlah target strategis di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai negara Teluk. Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, Indonesia sebelumnya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi perundingan guna memulihkan keamanan di kawasan tersebut.
Pemerintah mengimbau seluruh WNI di kawasan terdampak untuk tetap waspada dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan RI terdekat (KBRI/KJRI) guna memantau perkembangan situasi keamanan terkini. (Ant/I-2)
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
IRIB mengunggah rekaman yang menunjukkan kerusakan parah pada stadion, dengan kepulan asap membubung dari tribun penonton.
Presiden Donald Trump klaim kekuatan militer dan kepemimpinan Iran telah "habis" setelah serangan udara gabungan menyasar kantor kepresidenan hingga fasilitas nuklir.
LEDAKAN dilaporkan terjadi di beberapa kota di Iran, termasuk Teheran, setelah Israel dan AS melancarkan serangan pada Sabtu (28/2) pagi. AS berencana melakukan serangan selama beberapa hari.
PEMERINTAH mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berencana melakukan perjalanan ke Iran untuk menunda rencana tersebut.
Menlu Sugiono menginstruksikan Duta Besar Republik Indonesia di Teheran untuk segera mempersiapkan langkah-langkah kontingensi jika sewaktu-waktu evakuasi WNI dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved