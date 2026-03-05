Pilu Dunia Sepak Bola, Stadion Azadi Turut Jadi Korban Kebiadaban Serangan AS-Israel ke Iran

Stadion Azadi di Iran(X/IRIB)

PAGI ini, Kamis (5/3) Teheran dikejutkan oleh ledakan-ledakan besar di seluruh kota, terutama di kantor polisi dan beberapa fasilitas pemerintah.

Sebuah stadion olahraga berkapasitas 12.000 tempat duduk juga terkena serangan. Stadion itu kosong, tentu saja, tetapi tidak ada yang tahu apa target di belakang atau di bawah stadion itu. Bangunan itu mengalami kerusakan parah.

Stadion Azadi di Teheran, yang telah menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional, dilaporkan telah "hancur" akibat serangan udara di negara tersebut, menurut laporan stasiun televisi pemerintah Iran.

IRIB mengunggah rekaman yang menunjukkan kerusakan parah pada stadion, dengan kepulan asap membubung dari tribun penonton.

Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi membantah bahwa Iran telah menargetkan Azerbaijan, yang sebelumnya mengatakan dua drone Iran telah menghantam wilayah eksklave otonom Nakhchivan, termasuk sebuah gedung bandara.

“Republik Islam Iran tidak menargetkan Republik Azerbaijan,” kata Gharibabadi dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Tasnim Iran. “Kami tidak menargetkan negara-negara tetangga kami.”

Dia mengatakan: “Kebijakan Iran hanyalah menyerang pangkalan militer musuh-musuhnya” yang aktif di kawasan itu dan digunakan untuk menyerang Iran, termasuk pangkalan milik AS dan Israel. (Aljazeera/P-3)