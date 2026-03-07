Presiden Iran Minta Maaf ke Negara Tetangga yang Terkena Serangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan ketika perang di kawasan memasuki pekan kedua.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah pada Sabtu (7/3), Pezeshkian menegaskan Iran tidak akan lagi menyerang negara tetangga kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka.
“Saya harus meminta maaf atas nama pribadi saya dan atas nama Iran kepada negara-negara tetangga yang terkena serangan Iran,” kata Pezeshkian.
Ia menambahkan dewan kepemimpinan sementara Iran telah mengambil keputusan untuk menahan diri dari serangan baru terhadap negara di kawasan.
“Dewan kepemimpinan sementara kemarin sepakat bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga dan tidak ada rudal yang akan ditembakkan kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari negara-negara tersebut,” ujarnya.
Pezeshkian saat ini merupakan salah satu dari tiga anggota dewan kepemimpinan sementara yang memimpin Iran setelah pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei, tewas dalam serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.
Serangan tersebut memicu konflik regional yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah. Sejak saat itu, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone terhadap Israel serta kepentingan Amerika Serikat di berbagai negara kawasan Teluk.
Meski meminta maaf kepada negara tetangga, Pezeshkian menegaskan Iran tidak akan menyerah kepada tekanan dari Israel dan Amerika Serikat.
“Musuh-musuh Iran harus membawa keinginan mereka agar rakyat Iran menyerah tanpa syarat ke dalam kubur mereka,” tegasnya.
(AFP/P-44)
PEMERINTAH Iran mengeklaim memiliki bukti keterlibatan kekuatan asing dalam menggerakkan aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai wilayah.
MELALUI sambungan telepon pada Jumat (16/1) waktu setempat, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan rasa terima kasihnya atas sikap politik Rusia yang dinilai membela kedaulatan Iran.
Dalam buku kumpulan memoar mendiang Presiden Ebrahim Raisi, dituturkan masa kecilnya yang penuh perjuangan.
MASOUD Pezeshkian, mantan dokter bedah jantung berdarah Azerbaijan, terpilih menjadi presiden Iran menggantikan Ebrahim Raisi yang tewas karena kecelakaan helikopter.
Jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi, bersama dua orang temannya tiba di Bandara Internasional Shahid Kaveh di Birjand, Provinsi Khorasan Selatan.
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved