Konflik Iran-AS Meluas, Waspadai Dampak Harga Minyak dan Nasib WNI di Timur Tengah

Eskalasi militer di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengkhawatirkan setelah perundingan nuklir di Jenewa mengalami kebuntuan. Ketegangan memuncak saat Amerika Serikat, dengan dukungan Israel, melancarkan serangan udara ke sejumlah kota strategis di Iran, termasuk Teheran, pada akhir Februari 2026.

Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk tokoh-tokoh penting dan warga sipil. Iran merespons cepat dengan membombardir pangkalan militer AS serta infrastruktur di negara-negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dampaknya, jalur logistik laut, udara, hingga fasilitas energi kini berada dalam zona bahaya.

Analisis Forum Denpasar 12: Bukan Konflik Mendadak

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa ledakan konflik ini adalah hasil dari perjalanan panjang hubungan yang disharmonis. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-267 bertajuk "Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya bagi Indonesia dan Dunia".

"Konflik yang terjadi bukan secara tiba-tiba. Ada sebuah perjalanan panjang sejak Revolusi Iran di 1979, di mana pasang-surut hubungan terus terjadi antara Amerika Serikat dan Iran," ujar sosok yang akrab disapa Rerie tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dinamika bilateral kedua negara selama ini terjebak dalam lingkaran sanksi ekonomi, konflik proxy regional, dan isu program nuklir yang tak kunjung menemui titik terang. Kegagalan diplomasi di Jenewa baru-baru ini dianggap sebagai pemicu krisis keamanan internasional paling signifikan di Timur Tengah saat ini.

Ancaman bagi Indonesia: Krisis Energi dan Selat Hormuz

Rerie memperingatkan bahwa dampak ekonomi dari perang ini akan dirasakan langsung oleh Indonesia. Sebagai negara net importir minyak mentah, Indonesia sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

Poin Kunci Dampak Ekonomi: Lonjakan Harga Minyak: Gangguan produksi di kawasan Teluk memicu kenaikan harga minyak mentah dunia secara drastis.

Beban Fiskal: Meningkatnya harga minyak dunia akan memperberat APBN melalui skema subsidi dan kompensasi energi.

Blokade Selat Hormuz: Iran mulai mengancam penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur distribusi energi paling vital di dunia.

"Tidak berlebihan jika kita memberikan perhatian khusus. Penutupan Selat Hormuz akan mengganggu pusat pasokan energi dunia dan Indonesia harus segera melakukan langkah antisipasi," tambah Rerie.

Perlindungan WNI dan Diplomasi Perdamaian

Di tengah dentuman meriam dan ancaman nuklir, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Mengingat populasi WNI yang signifikan di Timur Tengah, pemerintah didorong untuk segera menjalankan protokol perlindungan maksimal.

Forum tersebut menekankan bahwa selain mitigasi ekonomi, Indonesia harus tetap konsisten pada amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia. Krisis kemanusiaan yang terjadi akibat perang ini menuntut langkah diplomasi yang tegas namun tetap objektif demi meredam eskalasi yang lebih luas.

Dengan ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keselamatan seluruh warganya yang berada di zona konflik.