Memadamkan Api di Tanah Para Penyair: Seruan Perdamaian untuk Amerika vs Iran

Dunia kembali menahan napas. Di tanah yang pernah melahirkan Rumi dan Hafez, dua penyair sufi terbesar yang sangat dihormati di Iran, kini langitnya legam tertutup jelaga konflik. Namun, sejarah selalu menitipkan satu kebenaran mutlak: Perang tidak pernah menentukan siapa yang benar; ia hanya menyisakan siapa yang tersisa.

Kemanusiaan di Atas Garis Peta

Setiap rudal yang meluncur dan setiap agresi yang dipicu bukan sekadar menghancurkan beton atau baja infrastruktur. Ia menghancurkan mimpi seorang anak di Teheran, memutus masa depan mahasiswa di Shiraz, dan merobek harapan para orang tua yang hanya mendambakan hari esok tanpa dentum ledakan.

Saat kita sibuk menghitung angka statistik yakni ratusan nyawa atau ribuan target, kita sering alpa bahwa di balik angka tersebut ada kehidupan yang tak tergantikan. Kematian seorang pemimpin mungkin mengubah arah politik, namun luka pada tatanan sosial dan hilangnya nyawa warga sipil adalah tragedi permanen bagi kemanusiaan.

Diplomasi: Jalan Keluar yang Terhormat

Sejarah mencatat bahwa konflik sedahsyat apa pun selalu berujung pada satu titik: meja perundingan. Pertanyaannya selalu sama dan menyakitkan: Berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan sebelum para pemegang kuasa memilih untuk duduk bersama?

Bagi Komunitas Internasional: Ketidakpedulian adalah bahan bakar bagi kehancuran. Menjunjung tinggi Piagam PBB bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan perisai terakhir agar dunia tidak terjatuh ke dalam hukum rimba.

Bagi Pihak yang Berkonflik: Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari radius ledakan yang dihasilkan, melainkan dari keberanian untuk memutus rantai kekerasan demi keselamatan generasi mendatang.

Api yang Melahap Semua

Konflik di Iran bukanlah sebuah peristiwa terisolasi di sudut peta. Di era yang saling bertautan ini, bara pelanggaran hukum di satu wilayah akan menyebarkan abunya ke seluruh penjuru dunia. Stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan martabat hanyalah sebagian dari harga yang harus dibayar. Jika supremasi militer dibiarkan mengangkangi supremasi hukum, tidak ada satu pun negara yang benar-benar aman.

Warisan untuk Masa Depan

Kita berhutang pada anak-anak masa depan sebuah dunia di mana perselisihan diselesaikan dengan akal budi, bukan dengan mesiu. Mari kita suarakan agar agresi dihentikan, agar ruang diplomasi kembali dibuka lebar, dan agar langit Iran kembali cerah tanpa bayang-bayang drone serta rudal.

Sebab pada akhirnya, perdamaian bukanlah sebuah kemewahan yang bisa ditunda; perdamaian adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan kita sebagai manusia.

Hentikan peperangan. Mulailah berbicara. Demi kemanusiaan.