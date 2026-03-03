Operasi Epic Fury: AS Kirim Tambahan Pasukan ke Timur Tengah

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine menjawab pertanyaan dari wartawan di Pentagon.(Getty Images/AFP)

AMERIKA Serikat (AS) mengonfirmasi pengiriman tambahan pasukan dan aset militer ke Timur Tengah seiring berlanjutnya operasi militer terhadap Iran. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, menyatakan bahwa kampanye militer bersandi Operasi Epic Fury ini masih jauh dari kata selesai.

Dalam keterangan pers di Pentagon bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Senin (2/3) waktu setempat, Caine menegaskan bahwa operasi ini bukanlah serangan tunggal yang berlangsung singkat.

"Tujuan militer yang dibebankan kepada Komando Pusat AS (Centom) akan memakan waktu untuk dicapai. Dalam beberapa kasus, ini akan menjadi pekerjaan yang sulit dan berat," ujar Caine.

Hingga saat ini, Jenderal Caine mengakui empat tentara AS telah tewas dalam pertempuran. Ia pun memperingatkan kemungkinan adanya korban tambahan di pihak AS seiring meningkatnya intensitas serangan. "Kami memperkirakan akan ada kerugian tambahan, dan ini adalah operasi tempur besar," tambahnya.

Pengiriman pasukan tambahan dilaporkan sudah dalam perjalanan. Caine menyebutkan bahwa Komandan Centom, Laksamana Brad Cooper, akan menerima bala bantuan tersebut mulai hari ini. Menurutnya, pengerahan cepat ini membuktikan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan militer di waktu dan tempat yang ditentukan secara strategis. (Al Arabiya/Xinhua/B-3)