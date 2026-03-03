Operasi Epic Fury: AS Kirim Tambahan Pasukan ke Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AMERIKA Serikat (AS) mengonfirmasi pengiriman tambahan pasukan dan aset militer ke Timur Tengah seiring berlanjutnya operasi militer terhadap Iran. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, menyatakan bahwa kampanye militer bersandi Operasi Epic Fury ini masih jauh dari kata selesai.
Dalam keterangan pers di Pentagon bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Senin (2/3) waktu setempat, Caine menegaskan bahwa operasi ini bukanlah serangan tunggal yang berlangsung singkat.
"Tujuan militer yang dibebankan kepada Komando Pusat AS (Centom) akan memakan waktu untuk dicapai. Dalam beberapa kasus, ini akan menjadi pekerjaan yang sulit dan berat," ujar Caine.
Hingga saat ini, Jenderal Caine mengakui empat tentara AS telah tewas dalam pertempuran. Ia pun memperingatkan kemungkinan adanya korban tambahan di pihak AS seiring meningkatnya intensitas serangan. "Kami memperkirakan akan ada kerugian tambahan, dan ini adalah operasi tempur besar," tambahnya.
Pengiriman pasukan tambahan dilaporkan sudah dalam perjalanan. Caine menyebutkan bahwa Komandan Centom, Laksamana Brad Cooper, akan menerima bala bantuan tersebut mulai hari ini. Menurutnya, pengerahan cepat ini membuktikan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan militer di waktu dan tempat yang ditentukan secara strategis. (Al Arabiya/Xinhua/B-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia diduga membagikan informasi kepada Iran yang berpotensi membantu menargetkan aset militer AS di kawasan Teluk.
Presiden AS Donald Trump menolak keras penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung Iran. Sementara Israel mengancam akan memburu siapa pun penerusnya.
CENTCOM Rilis Video Serangan Kapal dalam Operasi Epic Fury
Konflik Iran-AS kian memanas pasca-Operasi Epic Fury. Simak seruan perdamaian dan pentingnya diplomasi untuk menghentikan agresi demi kemanusiaan global
OPERASI militer bertajuk Epic Fury yang diklaim menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran menandai babak baru strategi perang Amerika Serikat, mengandalkan kecerdasan buatan AI.
Analisis mendalam tiga senjata mutakhir AS dalam Operasi Epic Fury: Debut rudal PrSM, drone murah LUCAS, dan penampakan Tomahawk siluman yang gempur Iran.
Enam tentara AS terkonfirmasi tewas dalam serangan drone Iran di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ini merupakan korban jiwa pertama AS dalam Operasi Epic Fury.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved