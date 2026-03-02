Mengenal USS Abraham Lincoln (CVN-72): Teknologi, Spesifikasi, dan Sejarah Sang Raksasa Laut

Ilustrasi(trend.az/U.S. Indo-Pacific Command)

USS Abraham Lincoln (CVN-72) merupakan salah satu kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang paling ikonik. Sejak diresmikan pada tahun 1989, kapal yang dijuluki "Abe" ini telah menjadi instrumen utama dalam proyeksi kekuatan militer dan misi kemanusiaan di seluruh dunia.

Spesifikasi Teknis: Monster Baja di Tengah Samudera

Dibuat oleh Newport News Shipbuilding, USS Abraham Lincoln memiliki dimensi yang sangat masif. Berikut adalah detail spesifikasi utamanya:

Fitur Detail Spesifikasi Panjang Keseluruhan 1.092 kaki (332,8 meter) Berat Benaman (Displacement) Sekitar 100.000 ton (beban penuh) Sistem Penggerak 2 Reaktor Nuklir Westinghouse A4W Kecepatan Maksimum Lebih dari 30 knot (56+ km/jam) Kapasitas Pesawat 85 - 90 Pesawat dan Helikopter

Teknologi "Air Wing of the Future"

USS Abraham Lincoln adalah kapal induk pertama dalam armada Pasifik yang mengintegrasikan jet tempur siluman F-35C Lightning II ke dalam sayap udaranya. Selain jet siluman, kapal ini juga membawa F/A-18E/F Super Hornet, pesawat peperangan elektronik EA-18G Growler, serta helikopter MH-60R/S Seahawk untuk misi anti-kapal selam dan penyelamatan.

Kehidupan di Atas Kapal: Kota Terapung

Dengan populasi mencapai 5.400 personel, kapal ini berfungsi sebagai kota mandiri. Fasilitas yang tersedia mencakup:

Logistik Makanan: Menyiapkan lebih dari 18.000 porsi makanan setiap hari.

Menyiapkan lebih dari 18.000 porsi makanan setiap hari. Desalinasi: Mampu menyuling 400.000 galon air tawar dari laut setiap hari.

Mampu menyuling 400.000 galon air tawar dari laut setiap hari. Fasilitas Medis: Memiliki rumah sakit lengkap dengan ruang operasi dan layanan dokter gigi.

Memiliki rumah sakit lengkap dengan ruang operasi dan layanan dokter gigi. Komunikasi: Memiliki stasiun radio, televisi internal, dan surat kabar sendiri.

Tahukah Anda? USS Abraham Lincoln memegang peran krusial dalam membantu Indonesia pasca-Tsunami 2004. Kapal ini mengirimkan bantuan medis dan logistik secara masif ke pesisir Aceh yang tidak terjangkau jalur darat.

People Also Ask (FAQ)

1. Di mana lokasi USS Abraham Lincoln sekarang?

Posisi kapal induk biasanya bersifat rahasia untuk keamanan operasi. Namun, per awal 2026, kapal ini dilaporkan aktif beroperasi di wilayah Laut Arab dan Samudera Hindia untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional.

2. Berapa lama kapal induk nuklir bisa bertahan tanpa isi bahan bakar?

Berkat dua reaktor nuklirnya, USS Abraham Lincoln dapat beroperasi selama 20 hingga 25 tahun tanpa perlu melakukan pengisian ulang bahan bakar nuklir.

3. Siapa wanita pertama yang memimpin kapal induk ini?

Kapten Amy Bauernschmidt mencetak sejarah pada tahun 2021 sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai komandan (Commanding Officer) di USS Abraham Lincoln.

Kesimpulan

USS Abraham Lincoln (CVN-72) tetap menjadi pilar utama pertahanan maritim global. Dengan perpaduan antara teknologi nuklir yang efisien, sistem pertahanan udara canggih, dan kemampuan logistik yang luar biasa, kapal ini membuktikan bahwa batas antara mesin perang dan instrumen kemanusiaan bisa menjadi sangat tipis dalam menjaga perdamaian dunia.