Uni Eropa Siapkan Rencana Penempatan Pasukan Multinasional Pascakonflik Ukraina

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
UNI Eropa tengah menyiapkan rencana komprehensif untuk mengerahkan pasukan multinasional sebagai bagian dari jaminan keamanan Ukraina setelah perang berakhir.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut bahwa rencana tersebut sudah mendapat dukungan langsung dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Trump meyakinkan kami bahwa akan ada kehadiran negaranya sebagai bagian dari dukungan. Itu sangat jelas dan ditegaskan berulang kali," kata von der Leyen seperti dikutip dari Financial Times, Senin (1/9).
Menurut rancangan awal, pengerahan pasukan bisa mencapai puluhan ribu personel di bawah komando Eropa. Kehadiran mereka nantinya akan didukung penuh oleh Amerika Serikat, termasuk melalui sistem komando dan kendali serta dukungan intelijen dan pengawasan.
Kesepakatan awal ini disebut tercapai dalam pertemuan bulan lalu antara Uni Eropa, Presiden Donald Trump, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Para pemimpin Eropa kini bersiap melanjutkan pembahasan. Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, serta von der Leyen dijadwalkan berkumpul di Paris pada Kamis mendatang atas undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut akan difokuskan pada langkah-langkah lanjutan untuk Ukraina, demikian menurut laporan Financial Times yang mengutip tiga diplomat dengan akses langsung terhadap informasi rencana tersebut.
Di sisi lain, von der Leyen juga menegaskan rencana baru Uni Eropa senilai €150 miliar (sekitar US$175 miliar) untuk mempercepat investasi industri pertahanan kawasan.
Dia menambahkan bahwa dari program ini, Polandia diproyeksikan menjadi pihak yang paling banyak menerima manfaat. (I-3)
SPANYOL mengecam keputusan AS yang mencabut visa Presiden Mahmoud Abbas dan 80 pejabat lain Palestina menjelang sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York pada September.
SWEDIA dan Belanda, Kamis (28/8), bersama-sama mendesak Uni Eropa agar menangguhkan perdagangan dengan Israel karena situasi kemanusiaan yang sangat mengganggu di Gaza.
Kantor Delegasi Uni Eropa dan British Council turut alami kerusakan akibat serangan Rusia ke distrik Darnytskyi, Kyiv timur, Rabu (28/8).
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengultimatum Uni Eropa (UE) mencabut bea imbalan (countervailing duties) atas impor biodiesel asal Indonesia.
Dengan mendapatkan dukungan dari WTO, Airlangga berharap Uni Eropa bisa mencabut pengenaan bea imbalan atas produk biodiesel milik Indonesia.
Beberapa analis menilai perayaan besar pada 3 September mendatang tidak hanya bersifat simbolis.
Kepergian IGK Manila menjadi penanda berakhirnya perjalanan seorang tokoh karismatik, tegas, sekaligus pengayom.
I Gusti Kompyang Manila (IGK Manila) lahir di Singaraja, Bali, pada 8 Juli 1942, telah berpulang ke hadirat Tuhan pada 18 Agustus 2025 di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta.
Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Nemo menambah daftar budaya kekerasan dalam tubuh militer.
Jenderal Tandyo Budi Revita dilantik sebagai Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 di Batujajar, Bandung Barat, berikut profil dan tugas wakil panglima tni
