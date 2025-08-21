Trump Kerahkan Kapal Perang ke Venezuela untuk Tekan Maduro dan Perangi Narkotika

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan tiga kapal perang ke perairan lepas pantai Venezuela sebagai bagian dari operasi untuk memberantas perdagangan narkotika. Informasi ini disampaikan seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut.
Langkah ini menambah tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Awal bulan ini, pemerintahan Trump menggandakan nilai buruan atas Maduro menjadi US50 juta terkait tuduhan keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.
Tiga kapal perusak berpeluru kendali Aegis dilaporkan tengah menuju perairan dekat Venezuela. Media AS juga mengabarkan Washington berencana mengirim hingga 4.000 marinir ke kawasan tersebut.
Washington menolak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu terakhir. AS menuding Maduro memimpin jaringan perdagangan kokain bernama Cartel de los Soles atau “Kartel Matahari.” Departemen Keuangan AS bahkan menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris bulan lalu, dengan tuduhan memberikan dukungan kepada kartel narkoba Tren de Aragua dan Sinaloa, yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam daftar organisasi teroris asing.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan Trump siap menggunakan “segala elemen kekuatan Amerika” untuk menghentikan arus narkoba ke AS. “Presiden Trump sangat jelas dan konsisten. Ia akan memastikan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan,” ujarnya. Leavitt juga menyebut pemerintahan Maduro sebagai “kartel narco-teroris,” serta menegaskan Maduro bukan presiden sah, melainkan buronan yang telah didakwa di AS atas perdagangan narkoba.
Menanggapi langkah AS, Maduro mengumumkan pengerahan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela sebagai bentuk kesiagaan menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman dari Washington. (AFP/Z-2)
Modernisasi alutsista, mempercepat peremajaan kapal perang, kapal selam, dan sistem senjata untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan menjadi sorotan.
PERTEMUAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT Alaska pada Jumat (15/8) memiliki sejumlah arti.
Angkatan Laut Thailand mengerahkan empat kapal ke daerah di dekat perbatasan untuk mendukung pasukan darat dalam konflik Thailand vs Kamboja.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un murka saat kapal perang Korea Utara hancur dalam peluncuran yang gagal.
Latihan militer gabungan Super Garuda Shield menyatukan lebih dari 6.000 pasukan dari 13 negara peserta.
Penggunaan senjata hanya diizinkan sebagai langkah terakhir dan terbatas pada situasi ancaman kematian atau cedera serius.
AFE menyoroti minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak La Liga mengenai rencana membawa pertandingan domestik ke luar negeri.
AS memperluas upaya untuk menghambat Pengadilan Pidana Internasional atas penuntutannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Isu penolakan udang asal Indonesia asal AS itu menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.
Media internasional menyoroti langkah strategis diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia.
