Putin Temui Trump di Alaska, Berikut Makna di Balik Ajang Tersebut

Ilustrasi - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.(Anadolu)

PERTEMUAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT Alaska pada Jumat (15/8) memiliki sejumlah arti. Pertama kalinya presiden Rusia menginjakkan kaki di tanah Alaska sejak Kekaisaran Rusia menjual wilayah tersebut kepada AS pada 1867.

Tidak hanya itu, pertemuan Trump dan Putin akan menjadi ajang tatap muka pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak Juni 2021, ketika Putin bertemu Presiden AS saat itu, Joe Biden, di Jenewa, Swiss.

Pada Rabu (13/8) lalu, Trump mengatakan bahwa tujuan utama dalam pertemuan puncak pada Jumat (15/8) dengan adalah untuk mencapai gencatan senjata. Trump mengatakan hal tersebut kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin penting Eropa.

Laporan Axios yang mengutip dua sumber menyebutkan, pertemuan puncak di Alaska juga bertujuan untuk “lebih memahami” prospek kesepakatan damai yang utuh. Delama pertemuan virtual, Zelensky memperingatkan Trump bahwa "Putin tidak dapat dipercaya,"

Axios juga menyebutkan bahwa Zelensky mendesak tekanan lebih lanjut terhadap Moskow dan menolak pengakuan hukum atas wilayah yang diduduki Rusia. Mengutip sumber anonim, Trump mengatakan kepada para pemimpin bahwa dia tidak dapat memutuskan masalah teritorial. (Anadolu/I-1)