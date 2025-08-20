Promosi Bintang Tiga, Eks Ajudan Jokowi Ini Masuk Kandidat KSAL

Headline
LAKSAMANA Muda (Laksda) Hersan resmi menyandang pangkat bintang tiga. Hersan, yang pernah menjabat ajudan Presiden Joko Widodo, kini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Muhammad Ali yang akan memasuki masa pensiun.
Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan munculnya nama Hersan menegaskan perwira ini memang tengah disiapkan.
Nama Hersan sempat mencuat saat dirinya disebut-sebut akan menggantikan posisi anak Tri Sutrisno meski pada saat itu batal karena keputusan Panglima TNI. “Kepindahannya ke Mabes TNI ada kesan memang tengah disiapkan,” tegas Adib.
Namun, kata dia, siapa pun yang dipilih sebagai Kasal mendatang oleh Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi TNI akan menghadapi tiga agenda utama.
Pertama, modernisasi alutsista, mempercepat peremajaan kapal perang, kapal selam, dan sistem senjata untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.
Kemudian, penguatan operasi maritim, menjaga perairan perbatasan dari potensi konflik dan pelanggaran hukum laut. Terakhir, diplomasi pertahanan serta memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara sahabat guna memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik.
"Dengan kata lain, pergantian Kasal kali ini punya arti strategis. Pemimpin baru TNI AL tidak hanya dituntut menjaga laut Indonesia, tetapi juga mempercepat transformasi armada. Tantangan kita bukan sekadar teknis, tetapi geopolitik. Kandidat yang punya kapasitas diplomasi dan pemahaman strategis akan punya nilai tambah,” ujar Adib.
Ia menambahkan dengan masa pensiun Laksamana Muhammad Ali yang semakin dekat, publik menanti sosok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan TNI Angkatan Laut di tengah dinamika keamanan maritim dan kebutuhan modernisasi armada nasional.
Laksda Hersan lahir di Toboali, Bangka Selatan, pada 7 Juli 1970. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1994. Hersan pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Kariernya dimulai dengan menjabat Komandan KRI Diponegoro-365, lalu pada 2014 ia dipercaya menjabat Komandan KRI Slamet Riyadi-352. (H-2)
Donald Trump mengerahkan tiga kapal perang ke perairan lepas pantai Venezuela, dalam operasi memberantas perdagangan narkotika.
PERTEMUAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT Alaska pada Jumat (15/8) memiliki sejumlah arti.
Angkatan Laut Thailand mengerahkan empat kapal ke daerah di dekat perbatasan untuk mendukung pasukan darat dalam konflik Thailand vs Kamboja.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un murka saat kapal perang Korea Utara hancur dalam peluncuran yang gagal.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.
Indonesia dan Prancis akan memperkuat kemitraan strategis di sektor pertahanan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (28/5).
