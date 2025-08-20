Promosi Bintang Tiga, Eks Ajudan Jokowi Ini Masuk Kandidat KSAL

KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332(Dok -PT PAL Indonesia)

LAKSAMANA Muda (Laksda) Hersan resmi menyandang pangkat bintang tiga. Hersan, yang pernah menjabat ajudan Presiden Joko Widodo, kini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Muhammad Ali yang akan memasuki masa pensiun.

Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan munculnya nama Hersan menegaskan perwira ini memang tengah disiapkan.

Nama Hersan sempat mencuat saat dirinya disebut-sebut akan menggantikan posisi anak Tri Sutrisno meski pada saat itu batal karena keputusan Panglima TNI. “Kepindahannya ke Mabes TNI ada kesan memang tengah disiapkan,” tegas Adib.

Namun, kata dia, siapa pun yang dipilih sebagai Kasal mendatang oleh Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi TNI akan menghadapi tiga agenda utama.

Pertama, modernisasi alutsista, mempercepat peremajaan kapal perang, kapal selam, dan sistem senjata untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.

Kemudian, penguatan operasi maritim, menjaga perairan perbatasan dari potensi konflik dan pelanggaran hukum laut. Terakhir, diplomasi pertahanan serta memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara sahabat guna memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik.

"Dengan kata lain, pergantian Kasal kali ini punya arti strategis. Pemimpin baru TNI AL tidak hanya dituntut menjaga laut Indonesia, tetapi juga mempercepat transformasi armada. Tantangan kita bukan sekadar teknis, tetapi geopolitik. Kandidat yang punya kapasitas diplomasi dan pemahaman strategis akan punya nilai tambah,” ujar Adib.

Ia menambahkan dengan masa pensiun Laksamana Muhammad Ali yang semakin dekat, publik menanti sosok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan TNI Angkatan Laut di tengah dinamika keamanan maritim dan kebutuhan modernisasi armada nasional.

Laksda Hersan lahir di Toboali, Bangka Selatan, pada 7 Juli 1970. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1994. Hersan pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Kariernya dimulai dengan menjabat Komandan KRI Diponegoro-365, lalu pada 2014 ia dipercaya menjabat Komandan KRI Slamet Riyadi-352. (H-2)