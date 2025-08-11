Remaja Palestina Tewas Tertimpa Palet Bantuan Udara di Gaza

Headline
SEORANG remaja Palestina berusia 15 tahun, Muhannad Zakaria Eid meninggal dunia setelah tertimpa palet bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari udara ke Jalur Gaza pekan lalu.
Dalam rekaman video yang beredar, wajah Muhannad terlihat berlumuran darah, sementara sejumlah orang berusaha memberikan pertolongan. Video lain menunjukkan saudara laki-lakinya menggendong tubuh Muhannad dan membawanya menjauh dari lokasi kejadian, dia menuju rumah sakit.
Nyawa remaja itu tidak tertolong. Di Rumah Sakit Al Awda, Nuseirat, sang ayah terlihat memeluk erat jasad putranya. Menurut keterangan saudara Muhannad, insiden itu terjadi saat dia mencoba mengambil bantuan yang dijatuhkan ke laut.
"Meskipun kelaparan dan kondisi hidup sulit, saudara saya mengambil bantuan yang dijatuhkan ke laut oleh pesawat,"kata saudaranya seperti dikutip Al Jazeera, Senin (11/8).
"Sebuah kotak jatuh tepat menimpanya dan dia jadi martir," tambahnya.
Kematian Muhannad menambah daftar korban dari metode pengiriman bantuan melalui udara. PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa cara ini berbahaya, tidak efisien, mahal, dan kerap tidak tepat sasaran. Badan dunia itu mendesak Israel membuka akses bantuan kemanusiaan melalui jalur darat.
Sejak awal agresi, pengiriman bantuan udara ke Gaza telah menyebabkan 23 orang tewas dan 124 orang luka-luka. Situasi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah.
WHO melaporkan sekitar 12.000 anak di bawah usia lima tahun mengalami malnutrisi, sementara 217 orang dilaporkan meninggal karena kelaparan.
Warga Gaza menghadapi kelaparan akibat pembatasan ketat Israel terhadap distribusi bantuan.
Di masa normal, Gaza menerima ratusan truk bantuan setiap hari, namun sejak agresi dimulai, jumlahnya turun drastis hingga hanya beberapa truk, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. (I-3)
