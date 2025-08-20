Wakapolda Jateng Beri Bantuan dan Dukungan Moral untuk Korban Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Headline
BRIGJEN Pol. Latif Usman, Wakapolda Jawa Tengah, menyambangi langsung lokasi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, pada Rabu (20/8). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan bantuan sosial kepada para pengungsi dan korban terdampak.
Dalam kunjungannya, Wakapolda didampingi oleh sejumlah pejabat, antara lain Kabidpropam Polda Jateng, Bupati Blora, Dandim, dan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H. Setibanya di lokasi, Brigjen Pol. Latif Usman menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi.
"Kami dari Polda Jawa Tengah turut berduka cita atas musibah kebakaran yang menimpa warga di sini," ungkap Brigjen Pol. Latif Usman. Ia berharap, bantuan yang diberikan dari Kapolda Jawa Tengah ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Selain itu, Wakapolda juga menegaskan bahwa Polda Jawa Tengah akan terus mengikuti perkembangan mitigasi bencana tersebut. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam memastikan penanganan masalah berjalan lancar dan tuntas.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para relawan yang telah bekerja keras membantu proses penanggulangan bencana. "Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersinergi," tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB ini diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis dan dialog dengan para korban serta relawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi musibah. (H-1)
Penyerahan bantuan dilakukan di sela kegiatan Jalan Sehat Anti Mager Sulsel yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Lapangan Parang
Satu hari pasca bencana Gubernur sudah menginstruksikan bahwa semua biaya pelayanan kesehatan para korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Kematian Muhannad menambah daftar korban dari metode pengiriman bantuan melalui udara.
Bantuan yang disalurkan sebesar Rp99.458.850 dan diperuntukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Ciamis.
Adapun bantuan yang sudah disalurkan yakni, 30 paket kebutuhan keluarga (family kit), 30 paket kebutuhan anak, beras ukuran 20 kilogram (kg) sebanyak tiga karung,
Menurut rencana akan diusulkan ke Gubernur kemudian dilanjutkan ke Menteri agar dapat dikelola melalui wadah seperti koperasi, BUMD, atau UMKM.
Sebagian pengungsi nekat pulang ke rumah masing-masing, karena tidak tahan berlama-lama di pengungsian dan situasi relatif kondusif.
Bupati Blora Arief Rohman mengaku menyesalkan banyak sumur-sumur minyak di daerah ini yang tidak dilengkapi perijinan dan keamanan memadai hingga terjadi kebakaran.
TIGA orang tewas dan dua luka-luka dalam kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, terbakar pada Minggu, 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB.
KEBAKARAN sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum dapat dipadamkan.
