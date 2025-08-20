Wakapolda Jateng Beri Bantuan dan Dukungan Moral untuk Korban Kebakaran Sumur Minyak di Blora

(MI/Haryanto)

BRIGJEN Pol. Latif Usman, Wakapolda Jawa Tengah, menyambangi langsung lokasi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, pada Rabu (20/8). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan bantuan sosial kepada para pengungsi dan korban terdampak.

Dalam kunjungannya, Wakapolda didampingi oleh sejumlah pejabat, antara lain Kabidpropam Polda Jateng, Bupati Blora, Dandim, dan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H. Setibanya di lokasi, Brigjen Pol. Latif Usman menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi.

"Kami dari Polda Jawa Tengah turut berduka cita atas musibah kebakaran yang menimpa warga di sini," ungkap Brigjen Pol. Latif Usman. Ia berharap, bantuan yang diberikan dari Kapolda Jawa Tengah ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, Wakapolda juga menegaskan bahwa Polda Jawa Tengah akan terus mengikuti perkembangan mitigasi bencana tersebut. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam memastikan penanganan masalah berjalan lancar dan tuntas.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para relawan yang telah bekerja keras membantu proses penanggulangan bencana. "Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersinergi," tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB ini diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis dan dialog dengan para korban serta relawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi musibah. (H-1)