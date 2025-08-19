3 Orang Tewas dan 2 Luka-luka dalam Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Kebakaran sumur minyak di Blora.(Dok. Antara)

TIGA orang tewas dan dua luka-luka dalam kebakaran sumur minyak Blora, tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, pada Minggu, 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan laporan kepolisian, kebakaran terjadi saat warga sedang melakukan pengeboran di sumur minyak Blora. Api tiba-tiba muncul dan menyambar sumur, lalu menjalar dengan cepat ke rumah warga terdekat, yakni milik Tamsir.

Tiga korban meninggal dunia akibat insiden ini. Dua di antaranya adalah Tanek (88) dan Wasini (51), keduanya warga Dukuh Gendono, Desa Gandu. Satu korban lainnya, Sureni (52), meninggal pada hari Senin, 18 Agustus 2025, pukul 01.15 WIB.

Selain korban tewas, dua korban lain, yaitu Yeti (30) dan Abu Dabi (2), mengalami luka bakar serius. Keduanya kini dirawat intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Kerugian material dari kejadian ini juga dialami warga yang terdampak. Selain rumah Tamsir yang hangus terbakar di bagian belakang, satu ekor sapi dan satu ekor kambing milik warga juga mati terbakar.

Penanganan dan Langkah Kepolisian Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto,menyatakan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah cepat untuk menangani kejadian ini.

"Kami segera melokalisir lokasi kejadian dengan radius aman 100 meter dan memasang garis polisi. Personel juga dikerahkan untuk membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman," ujar AKBP Wawan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta Pemadam Kebakaran ( DAMKAR ) Kabupaten Blora untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Bantuan dan pendampingan juga diberikan kepada warga yang terdampak, termasuk pemberian tali asih kepada keluarga korban meninggal.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kobaran api tersebut dengan mengumpulkan bukti2 dan klarifikasi terhadap saksi saksi. (H-3)