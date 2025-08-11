Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

PBB Peringatkan Israel soal Perluasan Serangan di Gaza

Ferdian Ananda Majni
11/8/2025 11:58
PBB Peringatkan Israel soal Perluasan Serangan di Gaza
Kantor PBB.(Dok. American Psychological Association)

PARA duta besar dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB memperingatkan Israel mengenai risiko perluasan operasi militer Israel di Gaza. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya dengan tegas tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi.

Netanyahu menyatakan Israel tidak punya pilihan selain melanjutkan dan memperluas serangan, dengan alasan Hamas masih memiliki benteng di Kota Gaza dan kamp-kamp pusat.

Dia juga membantah tuduhan bahwa Israel menjalankan kebijakan kelaparan di Gaza, sekaligus mengecam media internasional karena mempublikasikan foto anak-anak kekurangan gizi yang dia sebut sebagai propaganda Hamas.

Baca juga : Serangan Darat Israel Masuki Deir al-Balah Gaza, 80 Ribu Warga Dievakuasi

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, setidaknya 217 orang tewas akibat kekurangan gizi sejak perang dimulai, termasuk 100 anak-anak. Berbagai laporan dan data menunjukkan bukti yang semakin kuat mengenai krisis gizi di wilayah tersebut.

Sementara Netanyahu berbicara, para duta besar PBB di New York membahas gelombang serangan baru Israel. Inggris, Prancis dan sejumlah negara Eropa memperingatkan bahwa Israel berisiko melanggar hukum humaniter internasional terkait rencana pendudukan Kota Gaza.

Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan politik yang meningkat. Ribuan demonstran turun ke jalan pada Sabtu untuk menolak rencana serangan itu.

Sementara Pemerintah Rusia memperingatkan pada Sabtu (9/8), bahwa Rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza akan memperburuk situasi di wilayah kantong Palestina itu dan berdampak serius bagi seluruh kawasan Timur Tengah.

Sedangkan Komite tingkat menteri yang diamanatkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Arab dan Islam terkait Gaza, bersama dengan 23 negara, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pada Sabtu (9/8) bersama-sama menyatakan kecaman keras dan penolakan tegas terhadap rencana Israel memberlakukan kendali militer penuh atas Gaza. (Al Jazeera/H-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved