Bukan Abu Obeida, Hamas Konfirmasi Kematian Pemimpin Militernya Mohammed Sinwar

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
HAMAS, Sabtu (30/8) waktu setempat, mengonfirmasi kematian kepala militernya di Gaza, Mohammad Sinwar, beberapa bulan setelah Israel mengeklaim telah membunuhnya dalam serangan pada Mei.
Hamas tidak memberikan detail kematian Sinwar, tetapi menerbitkan foto-foto dirinya bersama para pemimpin kelompok lainnya, yang menggambarkan mereka sebagai martir.
Mohammad Sinwar adalah adik dari Yahya Sinwar, pemimpin faksi tersebut, yang ikut mendalangi serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dan yang tewas dalam pertempuran setahun kemudian.
Ia diangkat ke jajaran teratas kelompok tersebut setelah kematian saudaranya.
Kematian Sinawar yang terkonfirmasi akan menempatkan rekan dekatnya, Izz al-Din Haddad, yang saat ini mengawasi operasi di Gaza utara, sebagai penanggung jawab sayap bersenjata Hamas di seluruh wilayah kantong tersebut.
Sebelum konfirmasi terbunuhnya Sinwar disiarkan oleh Hamas, beberapa media berbahasa Ibrani melaporkan yang tewas adalah juru bicara Hamas yang telah lama menjabat, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, yang lebih dikenal dengan nama samaran Abu Obeida.
Sebuah sumber Palestina juga mengatakan kepada media Saudi, Al Arabiya, Sabtu (30/8), bahwa Abu Obeida telah terbunuh.
Sumber tersebut mengatakan kepada Al Arabiya bahwa militer Israel (IDF) menyerang apartemen tempat Abu Obeida berada, menewaskannya dan semua orang yang ada di dalamnya, dan bahwa keluarganya serta para pemimpin Brigade Qassam mengonfirmasi kematiannya.
“IDF melakukan serangan yang menargetkan seorang senior Hamas di Kota Gaza," demikian dikonfirmasi IDF dan Shin Bet dalam pernyataan bersama pada Sabtu (30/8).
Abu Obeida memang telah lama diburu Israel, dan menjadi salah satu figur penting dalam kelompok Hamas yang ditargetkan secara ‘khusus’. (Al Arabiya/The Jerusalem Post/B-3)
TUJUH tentara Israel terluka akibat ledakan yang menghantam kendaraan lapis baja di Kota Gaza pada Jumat (29/8) malam.
PRESIDEN Kolombia Gustavo Petro pada Jumat (29/8) mengatakan bahwa membiarkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza sama saja dengan tindakan antikemanusiaan.
MILITER Israel menyatakan Kota Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya dan bersiap untuk menguasai kota terbesar di wilayah Palestina tersebut setelah hampir dua tahun perang berlangsung.
Israel menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, Palestina, sejak melancarkan operasi darat awal bulan ini.
Tidak ada lagi bangunan yang tersisa di bagian selatan wilayah tersebut setelah Israel menyetujui rencana pendudukan Gaza pada awal bulan ini.
TUJUH tentara Israel terluka akibat ledakan yang menghantam kendaraan lapis baja di Kota Gaza pada Jumat (29/8) malam.
Mantan PM Inggris Tony Blair hadiri pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, membahas rencana pascaperang di Gaza.
MILITER Israel pada Selasa (26/8) waktu setempat mengakui serangan udara yang menewaskan lima jurnalis di sebuah rumah sakit di Gaza Selatan
ISRAEL menuai gelombang kecaman internasional setelah serangan udara menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza Selatan, pada Senin (25/8) waktu setempat.
RIBUAN warga Israel kembali turun ke jalan di Tel Aviv pada Selasa (26/8) waktu setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved