Trump Terapkan Tarif Resiprokal untuk Lebih dari 90 Negara

Ferdian Ananda Majni
07/8/2025 15:08
Tarif Resiprokal Trump mulai berlaku(AFP)

PRESIDEN AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal mulai tengah malam Rabu (6/8). Ia menegaskan kebijakan ini akan mengalirkan miliaran dolar ke kas negara dari bea masuk, terutama dari negara-negara yang menurutnya telah lama “mengeksploitasi” Amerika Serikat.

“Tarif resiprokal berlaku tengah malam ini! Miliaran dolar dari negara-negara yang selama bertahun-tahun tertawa puas di atas penderitaan AS akan mulai mengalir masuk,” tulis Trump di media sosial, dikutip dari Anadolu.

Trump menyebut tantangan utama terhadap kebijakan ini berasal dari lembaga peradilan. Ia mengecam pengadilan yang disebutnya “radikal kiri” karena dianggap berusaha menggagalkan kebijakan tersebut.

“Satu-satunya hal yang bisa menghentikan kejayaan Amerika adalah pengadilan radikal kiri yang ingin melihat negara kita gagal,” tegasnya.

Pernyataan ini mengarah pada proses hukum yang saat ini tengah berlangsung terkait legalitas kebijakan tarif. Beberapa perusahaan dan pemerintah negara bagian telah menggugat kebijakan tersebut, menuduhnya menimbulkan kerugian ekonomi besar. Sejumlah pengadilan memenangkan para penggugat, memaksa pemerintah untuk mengajukan banding. Sengketa ini diperkirakan akan berlanjut hingga ke Mahkamah Agung.

Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap harga barang konsumsi. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ketua The Fed Jerome Powell tetap berhati-hati dalam mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lanjutan. (Z-10)



Editor : Gana Buana
