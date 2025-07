Presiden Prancis Emmanuel Macron akan Akui Negara Palestina

PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September mendatang, bertepatan dengan Sidang Umum PBB di New York. Keputusan ini, yang disampaikan Macron melalui platform X, dilandasi keyakinannya akan pentingnya perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah.

Dalam unggahannya, Macron menekankan urgensi penghentian perang di Gaza, penyelamatan warga sipil, gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Ia juga menambahkan perlunya demiliterisasi Hamas, keamanan dan pembangunan kembali Gaza, serta pembentukan Negara Palestina yang layak dan mampu berkontribusi pada keamanan seluruh kawasan dengan mengakui Israel sepenuhnya.

Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.



I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I

