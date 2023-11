Menhan AS Kunjungi Kyiv, Serahkan Bantuan Militer Senilai US$100 Juta

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv, Ukraina dan menyerahkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai US$100 juta. Austin, dalam perjalanan pertamanya ke Kyiv sejak April 2022, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan Panglima Tertinggi Jenderal Valerii Zaluzhnyi pada Senin (20/11) dan menjanjikan dukungan jangka panjang Amerika Serikat. "Pesan yang saya sampaikan kepada Anda hari ini, Bapak Presiden, adalah bahwa Amerika Serikat bersama Anda. Kami akan tetap bersama Anda untuk jangka panjang," kata Austin kepada Zelenskyy. Baca juga : Rusia Sebut 36% Bantuan untuk Ukraina Telah Dikorupsi Austin mengatakan bahwa upaya Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia sangat penting bagi seluruh dunia dan dukungan AS akan terus berlanjut untuk jangka panjang. Paket bantuan baru ini mencakup senjata anti-tank, pencegat pertahanan udara, dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS). Baca juga : Rusia Serang Jaringan Listrik Ukraina Zelenskyy mengatakan kepada Austin bahwa kunjungannya merupakan sinyal yang sangat penting bagi Ukraina. "Kami mengandalkan dukungan Anda," kata presiden Ukraina itu. Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, AS telah memberikan lebih dari US$44 miliar dalam bentuk dukungan keamanan yang berkisar dari jutaan peluru hingga sistem pertahanan udara, tank-tank tempur Eropa dan AS yang canggih, dan terakhir, janji untuk jet tempur F-16. Namun ada kekhawatiran bahwa dukungan sekutu sedang menurun di tengah-tengah perang Israel-Gaza yang menghancurkan dan kurangnya kemajuan dalam serangan balasan Ukraina yang dimulai pada bulan Juni. Pertempuran telah terhenti di bagian timur negara itu di sekitar kota-kota yang hancur seperti Bakhmut dan Adviidka, meskipun Ukraina baru-baru ini melaporkan beberapa keberhasilan di wilayah Kherson selatan, di mana mereka telah membangun pijakan di tepi timur Sungai Dnipro, dan di Laut Hitam. Namun, ketika cuaca dingin tiba, akan menjadi lebih sulit bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan besar karena kondisi di lapangan. "Saya rasa mereka siap untuk bertempur di musim dingin," kata Austin kepada para wartawan setelah pertemuannya, dan menambahkan bahwa ekspektasinya adalah bahwa Rusia akan lebih agresif. Tahun lalu, Moskow tanpa henti menyerang infrastruktur energi dan jaringan listrik Ukraina sehingga jutaan orang Ukraina berada dalam cuaca dingin dan gelap pada saat suhu udara sering berada di bawah nol derajat. Fred Kagan, seorang peneliti senior di American Enterprise Institute, mengatakan bahwa adalah sebuah kesalahan jika kita berpikir bahwa kita harus menunggu. "Jika kita berhenti memberikan bantuan kepada Ukraina, bukan berarti kebuntuan akan terus berlanjut. Bantuan ini sebenarnya penting untuk mencegah Rusia mulai bermanuver lagi dengan cara-cara yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan Ukraina," kata Kagan kepada kantor berita Associated Press. "Jadi, biaya yang harus ditanggung jika menghentikan bantuan adalah Rusia menang, Ukraina kalah, dan NATO kalah,” tambahnya. Kunjungan Austin dilakukan di tengah-tengah meningkatnya perpecahan mengenai bantuan untuk Ukraina di Kongres AS. Beberapa anggota parlemen ingin menjadikan dukungan untuk Israel sebagai prioritas meskipun para pejabat pertahanan AS menekankan bahwa Washington dapat mendukung kedua sekutunya secara bersamaan, sementara sekelompok kecil anggota Partai Republik yang vokal menentang pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina, karena uang pembayar pajak seharusnya dibelanjakan di dalam negeri. (Aljazeera/Z-4)

