Joe Biden: Hubungan AS dan Tiongkok dalam Kondisi yang Baik

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok disebut dalam kondisi yang baik. Demikian disampaikan Presiden AS Joe Biden usai bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di San Fransisco, AS.

"Dunia sedang memiliki masalah genting dan memerlukan kepemimpinan bersama kami. Hari ini, kami menjalani progres yang baik," ujar Biden melalui akun media sosialnya.

Ia mengapresiasi diskusi yang dilakukan bersama Xi Jinping. Menurutnya, kedua belah pihak bisa saling memahami situasi dunia saat ini.

Sementara itu Presiden Xi Jinping menyebut Bumi cukup besar untuk menjadi planet bagi dua negara raksasa China dan AS dan Tiongkok. Dengan demikian, kedua negara dapat mencapai keberhasilan masing-masing.

"Bumi cukup besar bagi kedua negara untuk mencapai kesuksesan, dan kesuksesan satu negara adalah kesempatan bagi negara lain," kata Xi.

Ia mengatakan, dengan situasi geopolitik seperti sekarang, persaingan antarnegara besar bukanlah tren yang tepat. (Ant/Z-11)