Kelompok Yahudi Duduki Patung Liberty

RATUSAN aktivis Yahudi Amerika Serikat (AS) secara damai menduduki Patung Liberty di New York untuk menuntut diakhirinya genosida Israel terhadap warga sipil di Gaza. Mereka juga mendesak AS supaya membujuk sekutunya, Israel untuk menyepakati gencatan senjata.

Mereka mengenakan kaos hitam bertuliskan 'Yahudi menuntut gencatan senjata sekarang' dan 'Bukan atas nama kami'. Pengunjuk rasa ini berasal dari kelompok Suara Yahudi untuk Perdamaian.

Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (6/11) ini, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'seluruh dunia sedang menyaksikan' dan 'Warga Palestina harus merdeka” di dasar landmark New York itu.

Baca juga : Rusia Sebut Israel Akui Kepemilikan Senjata Nuklirnya

Ini adalah protes pro-Palestina terbaru yang terjadi di AS sejak dimulainya perang sebulan lalu. Dua hari sebelumnya, puluhan ribu demonstran berkumpul di Washington. DC, untuk menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza, dan mengecam kebijakan AS yang mendukung Israel.

Baca juga : Ribuan Perempuan Gaza Hamil di Tengah Serangan Israel

Pada akhir Oktober, ribuan orang menduduki stasiun besar Grand Central di Manhattan dengan tuntutan yang sama. Secara terpisah, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina, termasuk beberapa dari organisasi Yahudi AS, menutup Jembatan Brooklyn, yang menghubungkan Manhattan ke wilayah multikultural dan modis di seberang East River.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat setidaknya 10.022 warga Palestina telah tewas dalam perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu. Dari angka tersebut, sebanyak 4.104 di antaranya adalah anak-anak dan 2.641 perempuan. (Z-8)