4 WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan empat Warga Negara Indonesia (WNI) kembali berhasil dievakuasi dari Jalur Gaza, Palestina ke Kairo, Mesir pada Kamis (2/11).

"Alhamdullillah, puji syukur, pada tanggal 2 November sekitar pukul 19.00 waktu Mesir atau sekitar pukul 00.00 3 November WIB, 4 WNI dan 1 istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah," kata Menlu Retno dalam konferensi pers Kamis Jumat (3/11).

Adapun para WNI yang dievakuasi yakni Abdillah Onim dan tiga anaknya, serta istrinya warga Palestina. Setelah menempuh perjalanan sekitar tujuh jam dengan jarak 367 kilometer, para WNI dan tim evakuasi tiba di Kairo pada pukul 03.00 dinihari waktu setempat.

"Tim KBRI saat ini sudah bersama dengan WNI. Pada pukul 04.00 dini hari tadi, saya berkomunikasi dengan Tim KBRI Kairo dan memperoleh informasi bahwa WNI dan Tim Kairo dalam perjalanan ke Kairo," sebutnya.

Tim KBRI Kairo, kata Menlu sudah berada di Rafah sebelumnya untuk melakukan penjemputan, sejak 1 November lalu. "Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri WNI ini bukan hal yang mudah, sekali lagi bukan hal yang mudah. Tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan," tegasnya.

Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, awalnya mereka bersepakat agar WNI kembali ke rumah di Gaza Utara. Kemudian pada 2 November, dari sejak pagi hari, diupayakan lagi evakuasi, namun gagal lagi karena situasi tidak memungkinkan.

"Sekali lagi, sebagaimana pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November siang hari, evakuasi dicoba kembali, dan alhamdullillah berhasil. 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil dievakuasi," lanjutnya.

Sementara itu, WNI yang berhasil dievakuasi Abdullah Onim mengatakan telah berada di KBRI Kairo, setelah menempuh perjalanan panjang dari Gaza ke Mesir.

"Terima kasih, alhamdulillah Bang Onim dan anak istri sudah bersama teman-teman KBRI Kairo. Sekarang sedang on the way ke kedutaan. Terima kasih Ibu (Menlu). Terima kasih alhamdulillah atas kerja samanya,” kata Abdillah Onim melalui pesan suara yang diterima awak media Jumat (3/11).

Onim menjelaskan bahwa dalam perjalanan mereka sempat menghadapi kendala karena iringan kendaraan mereka ditembaki Israel. Bahkan sejumlah orang dilaporkan tewas.

"Perjalanan Kota Gaza ke Gaza Selatan kendaraan Bang Onim ditembaki Israel. Kami selamat, banyak yang tewas," ujarnya.

Sesuai aturan Pemerintah Mesir, seluruh warga negara asing termasuk WNI yang dievakuasi dari Gaza, diberi waktu 3x24 jam untuk segera meninggalkan negara tersebut. (Z-3)