JK Minta Negara-Negara di Dunia tidak Lagi Isolasi Afghanistan

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang juga menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) meminta negara-negara di dunia tidak lagi mengisolasi Afghanistan. Upaya itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami negara tersebut setelah Taliban berkuasa kembali.

Hal tersebut ia ungkapkan usai melakukan pertemuan khusus dengan dua orang Utusan Khusus Uni Eropa untuk Afghanistan yaitu Tomas Niklasson dan Jenni Gren di kantor Komisi Uni Eropa Brussel, Kamis (19/10) petang.

Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan The Fifth EU Community of Practice on Peace Mediation 2023 (EU CoP 2023) pada 18-19 Oktober 2023 yang diprakarsai The European External Action Service (EEAS) sebuah lembaga perdamaian dibawah Komisi Uni Eropa. Menurut Utusan Khusus Uni Eropa Untuk Afghanistan, Tomas Niklasson, Uni Eropa membutuhkan masukan dari JK karena dianggap memiliki pengalaman dan komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah di Afghanistan selama ini.

Lebih lanjut JK mengatakan, Afghanistan sekarang jauh lebih tenang dan aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau toh ada yang perlu disoal, adalah masalah kondisi wanita yg tidak dibolehkan memperoleh pendidikan,” ucap JK.

Masalah berikutnya, sambungnya, adalah kondisi ekonomi yang kian terpuruk. “Oleh karena itu, mereka harus meyakinkan investor bahwa Afghanistan aman. Tanpa rasa aman dan nyaman, tak akan ada investasi dari sejumlah negara yang akan masuk,” ujarnya.

JK juga mengingatkan bahwa kita masyarakat harus menjaga supaya tidak ada lagi perang saudara di Afghanistan mengingat ada banyak kelompok perlawanan yang bersenjata.

“Akhirnya, jangan mengisolasi Afghanistan sekarang dari pergaulan dunia,” tandasnya.

Di bagian akhir pertemuan khusus tersebut, Pihak Uni Eropa (EU) sendiri mengharapkan JK untuk datang kembali ke Kabul dalam waktu dekat ini. Ia doharapkan aktif memberi perhatian dan kerja nyata untuk kebaikan Afghanistan. Pihak EU juga mengharapkan kerjasama dengan JK untuk menyelesaikan masalah Afghanistan. (Z-11)