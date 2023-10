Peneliti Inggris Mendorong Upaya Pelindungan untuk Tanaman dan Jamur yang Belum Teridentifikasi

JUTAAN spesies tanaman dan jamur yang belum terdeskripsi yang mungkin sudah terancam punah, menurut peneliti di Kew Gardens London. Mereka meminta tindakan mendesak untuk melindungi mereka.

Di Kebun Raya Royal Botanic Gardens yang luas di barat daya ibu kota Inggris, tim-tim tengah bekerja keras untuk mengidentifikasi spesies-spesies yang baru ditemukan ini untuk membantu mempercepat upaya konservasi.

Salah satu di antara mereka adalah Rafael Govaerts, yang mempelajari tanaman palem subur dan tanaman tropis yang telah dilestarikan di Kew's Palm House yang terbuat dari besi tempa sejak dibuka pada 1848. Beberapa di antara tanaman-tanaman ini telah punah di habitat alaminya.

Botanis Belgia ini telah bekerja sama dengan rekan-rekannya dari seluruh dunia untuk menyusun daftar yang baru-baru ini selesai mengenai semua tanaman vaskular yang dikenal di seluruh dunia, yaitu tanaman-tanaman yang memiliki batang dan akar.

Saat ini diperkirakan sudah ada sekitar 350.000 spesies tanaman yang dikenal oleh ilmu pengetahuan, tetapi mungkin ada sebanyak 100.000 lagi yang belum resmi dinamai.

Menurut edisi terbaru dari "Keadaan Tanaman dan Jamur Dunia" dari Kew Gardens, yang telah ditulis dengan bantuan sekitar 200 ilmuwan dari seluruh dunia, tiga dari empat tanaman yang belum diidentifikasi ini kemungkinan besar sudah terancam punah.

Untuk mencapai kesimpulan ini, para peneliti memeriksa data dari daftar tanaman vaskular yang sangat luas dengan daftar merah dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Govaerts mengatakan kepada AFP, "Saran dari para ilmuwan adalah untuk mempertimbangkan semua spesies yang baru diidentifikasi sebagai spesies yang terancam punah."

Laporan tersebut menyatakan bahwa pohon-pohon, tanaman herbaceous, dan kaktus yang belum teridentifikasi kemungkinan besar masih tersembunyi di dalam hutan-hutan terpencil yang kaya akan biodiversitas di Brazil, Tiongkok, atau New Guinea.

Sekarang, mereka akan menjadi sasaran dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Sebanyak 45% dari tanaman berbunga yang sudah ditemukan, termasuk yang tumbuh subur di dalam rumah kaca lembap Kew seperti pohon lada hitam India Selatan, juga terancam punah.

Zombi

Di bawah kebun botani yang luas, Lee Davies dengan hati-hati menangani sisa-sisa seekor tarantula Ecuador yang terinfeksi oleh jamur parasit cordyceps, yang menyerang serangga dan mengubahnya menjadi "zombi," menyebabkan mereka mati.

Davies, yang memiliki janggut abu-abu dan tato jamur di lengan, adalah manajer fungarium terbesar di dunia. Dia mengenal ribuan kotak spesimen hijau yang diberi label dengan teliti yang berisi 1,25 juta sampel kering seperti telapak tangannya.

Menurut laporan Kew, ilmuwan baru mengidentifikasi hanya 10% dari 2,5 juta jenis fungi di planet ini.

Laura Martinez-Suz, pemimpin penelitian dalam ilmu mikologi di Kew, mengatakan bahwa mengingat krisis kehilangan keanekaragaman hayati, sangat penting untuk memberi nama dan menggambarkannya sehingga mereka dapat dilestarikan.

"Kita dapat berbagi informasi dengan peneliti lain, mencoba untuk memahami peran yang mereka miliki dalam ekosistem... dan mencoba untuk menilai apakah mereka terancam atau tidak," tambahnya.

Salah satu spesies jamur panjang dengan "rok" yang bergerigi telah dijaga di fungarium terkenal ini sejak tahun 1886. Jamur seperti ini dapat menjadi sumber protein, vitamin, dan mineral.

Davies menyebut koleksi yang ia kelola sebagai "sumber daya besar yang belum dimanfaatkan untuk obat-obatan baru atau senyawa yang bisa kita gunakan" untuk mengobati kondisi seperti sclerosis multipel atau beberapa jenis kanker.

Namun, jamur, yang memiliki hubungan simbiosis dengan tanaman, terancam oleh polusi udara atau spesies invasif, dan hanya satu persen yang ada dalam daftar merah.

Oleh karena itu, para peneliti ingin upaya konservasi yang mendesak untuk memperlakukan mereka sama seperti tanaman atau hewan. (AFP/Z-3)