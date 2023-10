Kerajaan Bisnis Trump Terancaman dalam Persidangan Penipuan New York

DONALD Trump menghadapi bahaya hukum baru saat persidangan penipuan sipil terhadap mantan presiden dan dua putranya dimulai di New York, Amerika Serikat. Persidangan itu mengancam kerajaan bisnisnya sementara ia berkampanye untuk merebut kembali Gedung Putih dengan empat kasus pidana mengintai.

Hakim Arthur Engoron telah memutuskan Trump dan dua putranya Eric dan Don Jr melakukan penipuan dengan menggelembungkan nilai properti dan aset keuangan Trump Organization selama bertahun-tahun.

Trump mengatakan berencana untuk hadir pada awal persidangan pada Senin pagi waktu setempat. "Saya akan ke Pengadilan besok pagi untuk berjuang demi nama dan reputasi saya," tulisnya di platform Truth Social.

Baca juga: Hakim AS Putuskan Trump Lakukan Penipuan

"Kasus ini adalah tipu daya sepenuhnya!!!" tambahnya.

Selain kasus sipil ini, Trump juga menghadapi beberapa proses pidana besar dalam beberapa bulan mendatang.

Baca juga: Permohonan Trump untuk Hakim Mundur Ditolak dalam Kasus Konspirasi

Dia dijadwalkan akan muncul di hadapan seorang hakim federal di Washington pada 4 Maret, atas tuduhan mencoba menggulingkan hasil pemilihan presiden 2020 yang dimenangkan oleh Joe Biden.

Setelah itu, Trump akan kembali ke pengadilan negara bagian New York, kali ini atas tuduhan uang diam hukum pidana. Kemudian di pengadilan federal Florida, di mana dia dituduh melakukan kelalaian dalam mengelola dokumen yang bersifat rahasia setelah meninggalkan jabatan.

Akhirnya, dia juga harus mempertanggungjawabkan tuduhan negara bagian di Georgia, di mana jaksa mengatakan Trump dengan ilegal mencoba mengubah hasil pemilihan 2020 di negara bagian selatan tersebut agar menguntungkannya.

Dalam kasus sipil New York, Engoron memutuskan Trump, dua putranya, dan eksekutif Trump Organization lainnya berbohong kepada para pemungut pajak, pemberi pinjaman, dan perusahaan asuransi selama bertahun-tahun dalam skema yang membesar-besarkan nilai properti mereka sebesar US$812 juta hingga US$2,2 miliar antara 2014 dan 2021.

Sebagai akibatnya, hakim mencabut izin usaha yang memungkinkan Trump Organization mengoperasikan beberapa propertinya di New York.

"Menerapkan hukuman semacam itu akan menjadi pukulan besar terhadap kemampuan Donald Trump untuk berbisnis di Negara Bagian New York ke depan," kata Will Thomas, seorang profesor hukum bisnis di University of Michigan, kepada AFP.

Dalam tekanan semacam itu, Trump -- yang membangun reputasi dan kekayaannya sebagai seorang raja properti nyata pada tahun 1980-an dan telah berjanji untuk membawa taktik industri yang tajam ke Oval Office -- akhirnya bisa kehilangan kendali atas banyak properti unggulan perusahaannya, seperti Trump Tower di Jalan 5th Avenue Manhattan.

Menurut Jaksa Agung New York Letitia James, seorang Demokrat, apartemen Trump sendiri di gedung itu termasuk di antara ruang yang dinilai berlebihan -- itu terdaftar tiga kali lebih besar dari ukuran sebenarnya.

"Gedung lain di Manhattan, di 40 Wall Street, dinilai berlebihan sebesar US$200 juta hingga US$300 juta dalam pengungkapan keuangan," kata James.

Resor mewah Mar-a-Lago milik Trump di Florida -- tempat terjadinya drama dokumen bersifat rahasia -- dan beberapa klub golf Trump Organization juga muncul dalam keluhan James.

Secara keseluruhan, dia mencari US$250 juta sebagai denda dan pemecatan Trump dan putranya dari manajemen kekaisaran keluarga. Trump telah berkali-kali menolak tuduhan sipil New York, menyebut James, yang berkulit hitam, "rasis," dan menyebut Engoron "gila."

Di platform Truth Social, Trump mengklaim tidak ada "pelanggaran hukum" dalam tindakannya untuk "sepenuhnya membayar kembali Bank Wall Street yang canggih dengan utuh, dengan bunga, tanpa kegagalan, dan tanpa korban."

Ada kemungkinan puluhan saksi yang akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, termasuk Trump sendiri, dan direktur keuangan mantan Trump Organization Allen Weisselberg, yang menjalani hukuman penjara setelah mengaku bersalah atas penipuan pajak dalam kasus terpisah yang diajukan terhadap perusahaan.

Putra-putra Trump Eric, Don Jr., dan putri tertuanya Ivanka juga kemungkinan akan menyampaikan kesaksian mereka sendiri.

Mantan pengacara Trump, Michael Cohen -- sekarang menjadi kritikus keras mantan presiden tersebut -- dan pejabat dari lembaga keuangan yang terkait dengan Trump juga diharapkan tampil sebagai saksi. (AFP/Z-3)