New York Banjir, Sebagian Jalur Subway Lumpuh

HUJAN deras yang melanda wilayah timur laut Amerika Serikat (AS) menyebabkan sebagian wilayah New York banjir pada Jumat (29/9), melumpuhkan sebagian jalur subway dan bandara di ibu kota keuangan AS itu.

Bandara LaGuardia menutup salah satu terminalnya dengan gambar di media sosial memperlihatkan penumpang berjalan di air banjir setinggi mata kaki mereka.

Wali Kota New York Eric Adams meminta warga tetap di rumah karena jalanan tertutup banjir dan sejumlah stasiun subway tidak beroperasi.

"Jika Anda berada di rumah, tetaplah di rumah. Jika Anda berada di kantor atai sekolah, tetaplah di sana karena sejumlah stasiun subway kebanjiran dan sulit melakukan perjalanan," ujar Adams.

Gambar dari berbagai wilayah New York memperlihatkan mobil terendam banjir dan terjadi kemacetan parah.

Sejumlah pedagang berusaha melindungi toko mereka dan menyelamatkan barang dagangan mereka dari banjir.

Jalur Subway New York juga terpengaruh banjir dengan sejumlah jalur di Brooklyn ditutup. (AFP/Z-1)