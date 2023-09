OVIDIO Guzman Lopez, putra dari pemimpin kartel Sinaloa yang dikenal sebagai "El Chapo," menyatakan tidak bersalah atas tuduhan narkoba di Amerika Serikat (AS), Senin (18/9).

Guzman Lopez, 33, dan ayahnya, Joaquin Guzman, saat ini menjalani hukuman seumur hidup di penjara AS. Rencananya mereka akan diekstradisi ke Amerika Serikat dari Meksiko, Jumat.

"Guzman Lopez mengajukan pledoi tidak bersalah di pengadilan Distrik AS di Chicago terhadap sejumlah tuduhan perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kepemilikan senjata api," dalam pernyataan Departemen Kehakiman.

Baca juga: 2023, Penembakan Massal di AS Capai 501 Kasus

Dikenal dengan julukan "El Raton" atau "The Mouse," ia dituduh berkonspirasi untuk mengirimkan kokain, fentanil, heroin, metamfetamin, dan ganja ke Amerika Serikat.

Ayahnya telah diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2017 dan dinyatakan bersalah pada 2019 atas kepemimpinan sindikat narkoba yang dianggap sebagai yang terbesar di dunia.

Baca juga: Jerman Tangkap 200 Orang di Acara Diaspora Eritrea

Menurut otorita AS, setelah vonis terhadap Guzman, beberapa putranya, yang dikenal sebagai "Chapitos," atau "The Little Chapos," mengambil alih kendali Kartel Sinaloa. Tiga putra lain Joaquin Guzman, 66, juga telah didakwa di Amerika Serikat.

Pasca-penangkapan Guzman Lopez di kota Culiacan, Sinaloa, pada 5 Januari, anggota kartel membakar kendaraan dan menciptakan kekacauan. Peristiwa itu mengingatkan pada peristiwa baku tembak besar pada 2019 ketika Guzman muda pernah ditahan, namun kemudian dilepaskan untuk menghindari pertumpahan darah.

Guzman Lopez diekstradisi ke Amerika Serikat hanya beberapa hari setelah istri ayahnya, Emma Coronel Aispuro, dibebaskan dari sebuah rumah penahanan di California setelah menjalani hampir dua tahun dari hukuman penjara tiga tahun atas tuduhan narkoba dan pencucian uang.

Coronel, 34 , bukanlah ibu dari Guzman Lopez. Ia memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat-Meksiko. (AFP/Z-3)