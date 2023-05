Jeruk Makan Jeruk, Tentara Rusia Diserang Rakyatnya Sendiri

Pasukan Rusia melawan warganya sendiri di distrik Graivoron, Belgorod, perbatasan kedua negara. Konflik ini menjadi yang paling berani sejak 15 bulan yang lalu atau setelah Ukraina diinvasi Moskow.

Gubernur wilayah Belgorod Rusia Vyacheslav Gladkov mengatakan operasi kontraterorisme berlanjut terhadap kelompok yang didanai Ukraina. Penduduk yang dievakuasi dari distrik itu belum dapat kembali ke rumah mereka.

“Mengenai situasi di distrik Graivoron, pembersihan wilayah oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan lembaga penegak hukum terus berlanjut,” katanya di aplikasi perpesanan Telegram.

Baca juga : AS Temukan Jalur Pengiriman Senjata Tentara Bayaran Rusia Melalui Mali

Dia mengatakan serdadu Ukraina telah membunuh seorang penduduk perempuan dan melukai dua orang lainnya. Tetapi pasukan Rusia tidak dapat mengevakuasi mereka.

Penyiar berita Ukraina Hromadske, mengutip sumber intelijen militer Ukraina dan mengatakan penyerang merupakan dua kelompok bersenjata oposisi Rusia, Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia (RVC). Kedua kelompok itu terdiri dari warga negara Rusia yang bertanggung jawab atas serangan di wilayah Belgorod.

Baca juga : Tiongkok Desak Ukraina dan Rusia Lakukan Negosiasi

Sedikit yang diketahui tentang kelompok atau hubungan mereka dengan militer Ukraina. RVC didirikan Agustus lalu dan dilaporkan sebagian besar terdiri dari pejuang Rusia sayap kanan anti-Putin yang memiliki hubungan dengan kelompok sayap kanan Ukraina. Perwakilan intelijen Ukraina Andrii Cherniak juga mengatakan warga Rusia berada di balik serangan lintas batas itu.

Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak mengatakan di Twitter bahwa Ukraina tidak ada hubungannya dengan serangan itu dan menyatakan bahwa gerakan gerilya bersenjata telah muncul untuk menentang negara totaliter. “Ukraina menonton acara di wilayah Belgorod, Rusia, dengan penuh minat dan mempelajari situasinya,” katanya.

Saluran Telegram yang memantau aktivitas militer Rusia, termasuk blog Rybar dengan lebih dari satu juta pengikut, mengatakan bangunan yang menampung kementerian dalam negeri Rusia dan dinas keamanan FSB telah diserang di kota utama kawasan itu, juga dikenal sebagai Belgorod.

RVC menerbitkan rekaman video pada Senin (22/5) malam, di saluran media sosial Telegram mereka yang menunjukkan apa yang dikatakan kelompok itu sedang memeriksa kendaraan lapis baja Rusia yang ditangkap. Video lain menunjukkan para pejuang kelompok itu yang mengoperasikan kendaraan lapis baja di jalan pedesaan di dalam wilayah Rusia.

Video lain yang diposting di saluran media sosial Rusia dan Ukraina menunjukkan gambar anggota militer Rusia yang ditangkap dan dokumen identitas mereka.

Institute for the Study of War (ISW), sebuah think tank yang berbasis di Washington, DC, mengatakan dua kelompok itu semuanya warga Rusia yang pro-Ukraina. Mereka melintasi perbatasan dengan tank, pengangkut personel lapis baja dan kendaraan lapis baja lainnya, menurut sumber Rusia.

Beberapa blogger militer terpaku pada fakta bahwa unit penyerang sebagian besar terdiri dari orang Rusia, membuat beberapa orang menyebut mereka pengkhianat. Sementara bos pasukan tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin menyalahkan kementerian pertahanan Rusia karena tidak dapat mempertahankan perbatasan negara.

Berita tentang serangan lintas batas melihat ruang informasi Rusia merespons dengan tingkat kepanikan, faksionalisme, dan inkoherensi yang sama seperti yang cenderung ditampilkan ketika mengalami guncangan informasi yang signifikan, kata ISW.

Pengalih perhatian

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah diberitahu soal kejadian ini dan bahwa pekerjaan sedang dilakukan untuk mengusir penyabotase. "Upaya untuk mendorong mereka keluar dari wilayah Rusia dan melikuidasi mereka sedang berlangsung," katanya.

Peskov menggambarkan tindakan itu sebagai upaya Ukraina untuk mengalihkan perhatian dari kota timur Bakhmut, yang diklaim Moskow telah direbut setelah pertempuran berbulan-bulan tetapi di mana Kyiv mengatakan masih berperang. Anton Gerashchenko, Penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, memposting beberapa klip video dari media sosial tentang serangan dan kelompok yang terlibat dalam serangan itu, termasuk video yang konon menunjukkan bendera Legiun Kebebasan Rusia yang ditempelkan pada balon dan dilaporkan berkibar di Moskow.

Saluran Telegram Baza, yang memiliki hubungan dengan dinas keamanan Rusia, mengatakan ada indikasi pertempuran di tiga pemukiman di sepanjang jalan utama menuju Rusia. Saluran Telegram Buka Belgorod mengatakan aliran listrik dan air telah terputus di beberapa desa.

Legiun Kebebasan Rusia mengatakan di Twitter bahwa mereka telah sepenuhnya membebaskan kota perbatasan Kozinka. Dikatakan unit maju telah mencapai pusat distrik Graivoron, lebih jauh ke timur. "Bergerak. Rusia akan bebas," tulis kelompok itu menulis.

Awal Maret, FSB melaporkan serangan dari Ukraina ke wilayah Bryansk Rusia. Dalam video yang beredar online pada saat itu, orang-orang bersenjata yang mengaku anggota Korps Sukarelawan Rusia mengatakan mereka telah melintasi perbatasan untuk melawan apa yang mereka sebut rezim berdarah Putin dan Kremlin.

RVC didirikan Agustus lalu oleh Denis Kapustin, seorang nasionalis Rusia yang berbasis di Ukraina, dan mengumumkan pada 17 Mei bahwa mereka bergabung dengan Legiun Kebebasan Rusia, yang menyebut dirinya Legiun Kebebasan Rusia. Kelompok tersebut mengatakan telah melakukan setidaknya tiga serangan ke wilayah Bryansk sejak Maret. (Aljazeera/Z-4)