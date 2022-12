Senat AS Loloskan RUU Pernikahan Sesama Jenis

Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan Undang-undang (UU) pernikahan sesama jenis, Respect for Marriage Act. Sebuah RUU yang akan melindungi pernikahan sesama jenis dan antar ras di bawah hukum federal AS.

Pemungutan suara di Senat AS berakhir dengan kemenangan Respect for Marriage Act dengan perolehan suara 61 berbanding 36. Sebanyak 12 anggota senat Partai Republik bergabung dengan 49 Partai Demokrat dalam mendukung RUU tersebut.

RUU itu melarang negara-negara bagian di AS untuk menolak pernikahan berbasis jenis kelamin, ras, etnis dan kebangsaan. Selain itu, RUU yang nantinya disahkan menjadi undang-undang itu juga menggantikan segala jenis bahasa federal yang selama ini mendefinisikan pernikahan adalah prosesi antar individu berbeda jenis kelamin.

Kemenangan bipartisan ini terjadi di pekan-pekan terakhir di mana Kongres AS masih dikendalikan Partai Demokrat. RUU Respect for Marriage Act kini kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat AS, yang akan didominasi Republik saat Kongres ke-118 dilantik pada 3 Januari mendatang.

Dalam pidato beberapa menit sebelum pemungutan suara, pemimpin mayoritas Senat asal Partai Demokrat Chuck Schumer mengapresiasi dukungan dari Demokrat dan Republik. Ia mengaku hendak menelepon istri dan anaknya untuk merayakan kemenangan.

Menurut dia jutaan warga menyambut baik keputusan Senat AS. Perjalanan panjang menuju kesetaraan terus mengalami kemajuan.

"Dengan meloloskan RUU ini, Senat sedang mengirim sebuah pesan kepada setiap warga Amerika, tidak peduli siapa pun Anda dan siapa yang Anda cintai, Anda juga berhak mendapat kehormatan dan perlakuan setara di bawah hukum," pungkasnya. (AFP/OL-12)