RI-Filipina Perkuat Keamanan di Wilayah Perbatasan

INDONESIA dan Filipina sepakat untuk memperkuat kerja sama di wilayah perbatasan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor.

Ke depan, tim dari kedua belah pihak akan meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan revised border crossing agreement dan border patrol agreement. Peninjauan ulang diperlukan agar perjanjian tersebut terus relevan bagi masyarakat di kedua negara.

"Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan delimitasi batas landas kontinen berdasarkan United Nation Convention of Law of the Sea 1982," tutur Jokowi, sapaan akrabnya, Senin (5/9).

Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah Filipina yang sangat kooperatif dalam upaya pembaruan Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security. Serta, pembentukan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Indonesia, Filipina dan Malaysia.

"Ini semua sangat penting dalam mengamankan jalur perairan, terutama dari ancaman penyanderaan dan penculikan," imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan yang sama, Marcos menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Filipina.

"Kami akan melanjutkan hubungan ini supaya semakin kuat. Presiden Jokowi dan saya sepakat untuk membentuk gugus tugas di level teknik, tidak lagi di level politik atau diplomasi," katanya.

"Dengan begitu, kita bisa mengambil manfaat besar dari kesempatan yang ada. Kita optimistis bisa mencapai keberhasilan di masa depan," sambung Marcos.(OL-11)