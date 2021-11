Miss Universe Rusia Promosikan Destinasi Pariwisata 'the 10 New Bali'

KBRI Moskow meluncurkan secara resmi buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia pada 15 November 2021. Acara peluncuran yang digelar di Hotel Marriott Aurora, Kota Moskow juga menghadirkan secara khusus Oksana Fedorova, selebritas dan Miss Universe 2002 asal Rusia.



Oksana mengungkapkan kegembiraan atas penghormatan yang diberikan kepada dirinya untuk menjadi menjadi warga Rusia pertama di Moskow yang menerima secara langsung buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares.



“Saat menjabat sebagai Miss Universe tahun 2002, saya berkesempatan mengunjungi Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, saya menyaksikan dan merasakan secara langsung keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan masyarakat Indonesia yang luar biasa,” ujar Oksana.



Selain menerima buku, Oksana juga berkesempatan menyampaikan promosi tentang pariwisata Indonesia. “Indonesia memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Melalui peluncuran buku 'the 10 New Bali' edisi Bahasa Rusia, semoga semakin banyak wisatawan Rusia yang berkunjung, tidak hanya ke Bali, tetapi juga ke 10 destinasi pariwisata lainnya di Indonesia,” tambah Oksana di hadapan para tamu undangan.



“Peluncuran buku 'the 10 New Bali' yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia merupakan upaya untuk lebih mendekatkan Indonesia kepada masyarakat Rusia, mengingat selama ini masyarakat Rusia lebih mengenal Bali,” ungkap Dubes Tavares saat membuka acara peluncuran buku.



Pada 2019 jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia hampir 160.000 orang dan angkanya menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, tercatat 5.000 warga Rusia saat ini memilih untuk tinggal dan berada di Bali selama pandemi.



“Meski dua tahunan ini pandemi membuat kunjungan warga Rusia ke Indonesia turun, namun kami terus berupaya memperkenalkan ‘the 10 New Bali’ kepada khalayak Rusia. Semoga Covid-19 segera melandai sehingga warga Rusia dapat berkunjung Kembali ke Indonesia,” tambah Dubes Tavares.



Buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia setebal 266 halaman ini merupakan terjemahan dari edisi kedua buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan kini juga dilengkapi QR-code. “Inovasi QR-code memberikan akses kepada pembaca di Rusia untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai sejarah, akomodasi, dan rujukan terhadap potensi investasi yang besar dan menarik bagi investor Rusia, khususnya berkaitan dengan fasilitas pendukung pariwisata di destinasi 10 Bali Baru,” ujar Dubes Tavares.



Inisiatif KBRI Moskow meluncurkan buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia memperoleh apresiasi tinggi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI, Angelina Tanoesoedibjo yang menyampaikan keynote remarks melalui video dalam acara peluncuran. "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berterima kasih kepada KBRI Moskow atas peluncuran buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia, yang merupakan realisasi konkrit Perwakilan RI di luar negeri dalam mendukung terciptanya pariwisata Indonesia yang bermutu, iklusif dan berkesinambungan," ujar Angela Tanoesoedibjo.



Dalam sambutannya, Wamen Angela Tanoesoedibjo juga menjelaskan persiapan Pemerintah RI untuk membuka kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara di masa pandemi. Antara lain dengan menggiatkan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemberian sertifikasi Kesehatan bagi pelaku usaha/UMKM bidang pariwisata serta ekonomi kreatif.



Pada bagian lain, dalam sambutan yang juga disampaikan melalui video, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ngurah Swajaya menyampaikan ucapan selamat atas peluncuran buku. “Kami di Indonesia menunggu masyarakat Rusia untuk datang dan menyaksikan keindahan 'the 10 New Bali'. Semoga melalui acara peluncuran buku ini dapat terjalin komunikasi menarik dan pengalaman menyenangkan,” ujar Duta Besar Swajaya.



Turut menyampaikan ucapan selamat atas peluncuran buku adalah Presiden Direktur PT. Taman Nasional Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Edy Setijono. Melalui pesan video, Edy menyampaikan harapannya agar kehadiran buku ini dapat meningkatkan kehadiran warga Rusia ke Candi Borobudur, warisan budaya dunia yang dilindungi UNESCO dan merupakan dari 10 destinasi Bali Baru.



Buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia menampilkan foto-foto yang menangkap warna, keindahan alam, dan keragaman budaya pada 10 Bali Baru yang merupakan 10 destinasi wisata baru di luar Bali, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Ke-10 destinasi tersebut adalah: Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo di Jawa Timur, Lombok di Nusa Tenggara Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.



Kegiatan peluncuran buku mendapatkan sambutan hangat dari para peserta yang hadir. Nataliya Rudakova dari tur operator TUI (website Fun and Sun Expert) menyampaikan bahwa buku 'the 10 New Bali' akan membuka banyak pengetahuan baru tentang Indonesia bagi perusahaannya. “Saya dan masyarakat Rusia umumnya lebih mengenal Bali sebagai destinasi wisata dunia. Melalui kegiatan peluncuran buku ini, saya menjadi lebih mengenal destinasi lain di Indonesia. Hal ini pasti akan saya tuliskan di website kami,” ujar Nataliya.



Peserta lainnya, Alisa Klimantovich, jurnalis senior Big Asia TV Rusia menyampaikan bahwa buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia menghadirkan banyak informasi dan perspektif baru tentang destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat Rusia. “Bagi warga Rusia, Indonesia adalah negara yang sangat mengagumkan. Saya telah memasukkan Bali dalam bucket list travel saya. Namun kini, saya memiliki banyak pilihan untuk ditambahkan, salah satunya Borobudur,” pungkas Alisa yang berharap dapat segera berkunjung ke Indonesia setelah situasi pandemi membaik.



Acara peluncuran juga dimeriahkan oleh pameran foto hasil karya para fotografer yang menjadi kontributor dalam buku 'the 10 New Bali' serta penampilan tarian Nusantara oleh para penari Rusia dan penari Indonesia dari sanggar tari binaan KBRI Moskow Kirana Nusantara Dance (KND).



Kegiatan peluncuran buku 'the 10 New Bali' dihadiri 50 orang undangan khusus dari kalangan tur operator, travel agent dan media Rusia di Kota Moskow. (KBRI Moskow/OL-10)