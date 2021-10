Expo 2020 Dubai Satukan Jutaan Orang dari Seluruh Dunia

PERHELATAN World Expo 2020 Dubai resmi dibuka pada Kamis waktu setempat. Upacara pembukaan yang berlangsung meriah itu disaksikan sekitar 3.000 penonton di Al Wasl Plaza Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), serta jutaan orang dari seluruh dunia secara virtual.

Ajang terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia, merupakan kali pertama diselenggarakan di Timur Tengah. Antusiasme dan semangat penonton di UEA maupun seluruh dunia sangat tinggi menyambut pameran budaya, teknologi dan arsitektur.

Expo 2020 Dubai yang menghubungkan pikiran dan menciptakan masa depan, dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober 2021-31 Maret 2022. Pada upacara pembukaan, sejumlah pertunjukan dan hiburan dipertontokan. The golden ring of connectivity yang menjadi inspirasi logo Expo 2020 Dubai, dipampang megah menggambarkan World Expo paling inklusif.

Selain musik dari beberapa artis paling berpengaruh dan orkestra live yang indah, pancaran visual yang kuat juga terpancar melalui kubah Al Wasl Plaza, layar proyeksi 360 derajat terbesar di dunia. Lebih dari 3.000 perlengkapan pencahayaan, 1.000 pembicara, 1.300 kostum dari setiap 1.000 penampil dan sukarelawan, juga berkontribusi pada tontonan unik dari kolaborasi artistik yang luar biasa.

Bendera 192 negara peserta expo pun dibuka satu per satu. Hal itu menjadi momen yang membanggakan dan menakjubkan secara visual. Serta, menandakan kebangkitan dunia yang dihantam badai pandemi covid-19.

Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Menteri Toleransi dan Koeksistensi UEA dan Komisaris Jenderal Expo 2020 Dubai, menyambut dunia dalam pehelatan tersebut. Dalam pidatonya, dia menyampaikan pesan perdaimaian dan persaudaraan dalam membangun dunia yang lebih baik.

“Expo 2020 Dubai menyediakan platform signifikan bagi semua orang untuk terhubung, berdiskusi dan bekerja sama. Kami sampaikan pesan toleransi dan perdamaian. Lalu, pesan kemajuan, kemakmuran dan pertumbuhan. Pesan persaudaraan, kebahagiaan dan tekad kuat untuk menciptakan masa depan lebih cerah," ujarnya seperti dikutip dari Tawassul Media Information Expo 2020 Dubai, Jumat (1/10).

Penyanyi tenor terkenal Andrea Bocelli turut meriahkan acara tersebut. Dia menutup acara malam yang menggemparkan dengan salah satu karya klasiknya sepanjang masa, yakni The Prayer, dengan lirik tentang hubungan manusia.

Artis musik klasik terlaris itu menyebut tampil di Expo 2020 Dubai menjadi kehormatan besar. Kehadirannya di Al Wasl merefleksikan kasih sayang dari para penggemar di sepanjang kariernya. Sebelumnya, penyanyi asal Inggris, Ellie Goulding, menyanyikan versi yang menggemakan dari Anything Can Happen.

Lalu, Andra Day memukau penonton dengan Rise Up dan pianis konser Tiongkok Lang Lang memukau dengan sihirnya. Adapun penyanyi-penulis lagu pemenang Grammy Angelique Kidjo, bersama dengan penyanyi asal Arab Saudi, Mohammed Abdu, menyanyikan lagu John Legend berjudul "If You're Out There?".(OL-11)