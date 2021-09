Bantuan 122.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Singapura untuk Kepulauan Riau  

Singapura kembali memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 serta memperkuat hubungan persahabatan yang terjalin antardua negara dengan memberikan bantuan 122.400 dosis vaksin AstraZeneca untuk Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam sambutannya saat acara serah terima di Jurong Port Singapura, Duta Besar RI untuk Singapura, Suyo Pratomo, menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangannya sendiri, dan tidak ada satu negara pun yang dapat bertahan sendiri. Dibutuhkan solidaritas, kerja sama, dan gotong royong untuk pulih dari pandemi ini dan menjadi lebih kuat bersama. “Orangtua di Indonesia selalu mengajarkan kepada anaknya untuk berbaik-baik dengan tetangga. Mengapa? Karena di masa sulit, tetanggalah yang pertama akan memberikan pertolongan kepada kita,” kata Dubes Tommy.

Menurut Dubes Tommy, ketika Indonesia menghadapi tingginya kasus penularan di mana sampai 50 ribu kasus per hari dan kematian mencapai 2.000 orang pada 15 Juli lalu, negara pertama yang memberikan bantuan adalah Singapura. Dengan bantuan oksigen, oxygen konsentrator, dan peralatan kesehatan yang diberikan Pemerintah dan korporasi di Singapura, Indonesia bisa melewati masa sulit. “Di Jakarta sekarang ini kasusnya turun tidak lebih dari 170. Di Bali juga kasus penularan hanya tercatat sebanyak 85 kasus,” tambah Dubes Tommy.

Pemberian vaksin dari Pemerintah Singapura diharapkan dapat membantu meningkatkan akses jangkauan serta distribusi vaksin yang merata di Kepri sehingga target vaksinasi 100% dapat tercapai pada akhir tahun 2021. Dari 122.400 dosis vaksin tersebut, sebanyak 61.200 dosis akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan 61.200 lainnya akan diserahkan pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

Adapun bantuan vaksin tersebut diserahkan oleh Mohammad Maliki, Second Minister for Education and Foreign Affairs Singapura. Dalam sambutannya. Maliki Oesman menekankan bahwa Indonesia dan Singapura bersama-sama bangkit dan kuat dalam menghadapi pandemi saat ini. Dijelaskan pula bahwa donasi pemberian vaksin ini merupakan bagian dari komitmen Singapura dalam rangka kerja sama global penanganan pandemi COVID-19, yaitu mekanisme COVAX.

Lebih lanjut, Dubes Suryo Pratomo menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan kasus yang terjadi di Singapura. Meski percaya bahwa Singapura akan bisa menangani dengan baik peningkatan kasus, ia menyampaikan kesiapan Indonesia untuk juga membantu Singapura apabila ada hal yang perlu dilakukan bantuan. “Presiden Joko Widodo berulangkali menyampaikan, mari kita “kuat bersama, bangkit bersama” dari pandemi covid-19,” kata Dubes Tommy.

Setelah acara serah terima hari ini, bantuan vaksin tersebut diangkut menggunakan kapal ferry yang berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Indonesia.