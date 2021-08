Taliban Disebut Minta AS Tetap Buka Kedutaan di Kabul Usai Penarikan

TALIBAN meminta Amerika Serikat untuk mempertahankan kehadiran diplomatik di Kabul setelah penarikan pasukan, tetapi Washington belum memutuskan rencananya.

Dikatakan para pejabat dengan syarat anonim, para penguasa yang baru di Afghanistan ingin negara-negara tetap membuka kedutaan mereka setelah misi evakuasi selesai pada 31 Agustus.

Setelah pengambilalihan oleh Taliban atas Afghanistan pada 15 Agustus, diplomat yang tersisa dari kedutaan AS melarikan diri ke bandara yang diamankan AS di Kabul.

Namun militer AS dijadwalkan meninggalkan Kabul pada Selasa (31/8) di bawah tenggat waktu yang ditetapkan dan ditekankan Presiden AS Joe Biden. Jadi jika AS tetap hadir di Kabul, tidak ada tentara yang akan melindungi para diplomat tersebut.

Dalam kondisi itu dan dengan AS yang jauh dari mengakui pemerintahan Taliban, kehadiran diplomatik AS yang berkelanjutan di Kabul merupakan tanda tanya besar.

Masalah tersebut sedang diperdebatkan di dalam pemerintahan, menurut para pejabat AS. Mereka mengatakan keselamatan pejabat AS adalah prioritas utama dan keputusan mungkin diumumkan awal minggu depan, segera sebelum penarikan selesai.(Straits Times/OL-5)