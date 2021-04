Trump Siap Menangkan Partai Republik di Pemilihan Kongres AS

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump siap memenangkan Partai Republik dalam pemilihan Kongres AS pada 2022. Namun, dia mengecam dua tokoh partai teratas, yakni pemimpin minoritas Senat AS Mitch McConnell dan mantan Wakil Presiden AS Mike Pence.

Saat makan malam di Mar-a-Lago Club untuk para donor Komite Nasional Republik di Palm Beach, Florida, Trump mengungkapkan dirinya masih kesal dengan ketidakmampuannya untuk bertahan di Gedung Putih. Sekalipun, dia diketahui kalah dari saingannya Joe Biden dalam pilpres AS pada tahun lalu.

McConnell memicu kemarahan Trump setelah pemilu. Sebab, dia menyatakan hal yang sudah jelas, bahwa Biden telah memenangkan kursi kepresidenan. Alhasil keduanya berselisih.

Sebelum meninggalkan jabatannya, Trump memarahi Pence karena tidak melakukan intervensi untuk menghentikan sertifikasi Kongres AS dari penghitungan suaa. Sebuah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Wakil Presiden AS.

Sertifikasi suara merupakan latar belakang terjadinya peristiwa 6 Januari, ketika pengunjuk rasa pro-Trump menyerbu gedung Capitol AS. Pada kesempatan tersebut, seorang peserta menyebut Trump telah berbicara dengan Pence baru-baru ini. Trump diketahui menyatakan kekecewaannya terhadap Pence.

Perwakilan McConnell dan Pence tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai hal tersebut. Menurut teks sambutan yang disiapkan, Trump berupaya memosisikan dirinya sebagai 'kingmaker' Partai Republik.

Dia ingin berbicara tentang masa depan Partai Republik. Serta, apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan kandidat ke jalur kemenangan.

"Saya berdiri di hadapan Anda malam ini dengan penuh keyakinan bahwa pada 2022, kami akan mengambil kembali DPR. Kami akan merebut kembali Senat AS. Kemudian pada 2024, seorang kandidat dari Partai Republik akan memenangkan Gedung Putih," seru Trump.

Sejumlah anggota Partai Republik tengah mempertimbangkan potensi mereka untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden AS pada 2024. Misalnya, mantan Menteri Luar Negeri Trump, Mike Pompeo, berikut Gubernur Florida Ron DeSantis.(StraitsTimes/OL-11)