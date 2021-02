Bioskop di New York City akan Dibuka Kembali

BIOSKOP di New York City, Amerika Serikat (AS) akan dibuka kembali sebagian bulan depan, yakni pada 5 Maret 2021. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Andrew Cuomo pada Senin (22/2). Langkah tersebut merupakan pelonggaran terbaru dari pembatasan akibat virus korona di kota yang dijuluki The Big Apple.

Cuomo mengatakan bioskop nantinya bisa beroperasi dengan kapasitas 25% atau hingga 50 orang dalam satu ruangan.

"Tempat duduk yang ditentukan, jaga jarak sosial dan tindakan pencegahan kesehatan lainnya akan diberlakukan," tulis Cuomo di Twitter.

Para pejabat menutup bioskop pada 17 Maret tahun lalu ketika Covid-19 mulai melanda ibu kota komersial di Amerika, di mana penyakit itu sekarang telah menewaskan hampir 29.000 orang.

Cuomo secara bertahap mengurangi pembatasan di New York City dalam beberapa pekan terakhir karena tingkat positif kasus korona menurun.

Makan di restoran akan kembali diperbolehkan pada 12 Februari 2021. Pihak restoran diizinkan untuk memperbolehkan para pelanggan makan di tempat dengan kapasitas 25%.

Sementara, untuk arena besar, termasuk stadion olahraga, dapat dibuka kembali dengan kapasitas 10% pekan ini.

Rata-rata hasil tes positif selama tujuh hari di New York City berada di atas angka empat persen, turun dari lebih dari enam persen pada awal Januari, menurut angka negara bagian. (AFP/Nur/OL-09)