IPB Terima 3.601 Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBP 2026

Kampus IPB University, Bogor.

IPB University menerima sebanyak 3.601 calon mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Hasil seleksi jalur SNBP 2026 ini diumumkan Selasa, 31 Maret 2026 pukul 15.00 WIB. Total pendaftar SNBP 2026 ke IPB University sebanyak 30.198 peserta.

Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Deni Noviana menyampaikan pada tahun ini, IPB University menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP 2026, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur Mandiri.

"Tahun ini, IPB University menerima 43% mahasiswa baru lewat SNBP dari keseluruhan daya tampung di IPB," kata Deni, Kamis (2/4).

Untuk jalur SNBT, sebagai mandat nasional, pendaftaran jalur ini telah dibuka sejak 27 Maret 2026 lalu. Pendaftaran jalur ini akan ditutup pada 7 April 2026 mendatang.

Sementara pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) akan digelar pada 21–30 April 2026, dan Kampus IPB University menjadi salah satu Pusat UTBK 2026.

IPB University telah menyiapkan dua lokasi kampus (Kampus Dramaga dan Kampus Sekolah Vokasi Cilibende) sebagai tempat pelaksanaan UTBK.

"Tidak hanya memastikan kelancaran UTBK dari aspek teknis dan layanan prima, tahun ini IPB University juga akan menghadirkan suasana yang lebih seru dan berkesan melalui berbagai program interaktif bagi peserta dan pengantar, seperti Museum Tour, Maskot Vidi-Vidia Menyapa, dan Kuiz Kaget Berhadiah," ujar dia.

Adapun jalur Mandiri, IPB University membuka melalui Seleksi Mandiri Masuk (SM) IPB, jalur Ketua OSIS, jalur Talenta (sebelumnya jalur Prestasi Internasional dan Nasional/PIN), jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan jalur Kelas Internasional.

Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB University, Dr. Utami Dyah Syafitri menambahkan, camaba yang dinyatakan diterima di IPB University melalui jalur SNBP 2026, dapat segera menyiapkan dokumen registrasi online.

"Berkas-berkas yang perlu disiapkan bisa dilihat di surat pengumuman rektor yang dapat diunduh di laman registrasi.admisi.ipb.ac.id," kata Utami.

Proses registrasi online dengan pengunggahan dokumen dapat dilakukan mulai tanggal 1–6 April 2026 di laman yang sama.

(H-3)