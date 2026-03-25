Selain Pendaftaran SNBT 2026, Simak Pengumuman SNBP 2026: Jadwal, Link Resmi, dan Cara Cek Hasil Kelulusan

Gedung SBMITB(Naviandri/MI)

SELEKSI Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT 2026 sudah dibuka, Rabu (25/3). Sedangkan untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi menjadwalkan pengumuman SNBP 2026 pada Selasa, 31 Maret 2026, pukul 15.00 WIB. Siswa

Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan seleksi nontes yang menitikberatkan pada nilai rapor dan prestasi akademik maupun nonakademik. Mengingat tingginya trafik pada saat jam pengumuman, peserta disarankan untuk memahami prosedur teknis dan menyiapkan perangkat dengan koneksi internet yang stabil.

Jadwal dan Waktu Pengumuman SNBP 2026

Berdasarkan lini masa resmi SNPMB 2026, berikut adalah jadwal krusial yang harus dicatat oleh seluruh peserta:

Waktu: Pukul 15.00 WIB (Serentak di seluruh Indonesia)

Pukul 15.00 WIB (Serentak di seluruh Indonesia) Laman Utama: https://pengumuman-snbp.snpmb.id/

Cara Cek Hasil Kelulusan SNBP 2026

Untuk melihat status kelulusan, Anda tidak perlu melakukan login akun secara rumit. Cukup ikuti langkah-langkah teknis berikut ini:

Akses laman utama atau salah satu dari 40+ Link Mirror yang disediakan oleh panitia. Masukkan Nomor Pendaftaran SNBP 2026 (terdiri dari 10 digit yang tertera di kartu peserta). Masukkan Tanggal Lahir sesuai dengan data pendaftaran. Klik tombol "Lihat Hasil Seleksi". Sistem akan menampilkan status Anda. Jika muncul Header Biru, selamat Anda dinyatakan Lolos. Jika Header Merah, berarti Anda belum berhasil pada jalur ini.

Daftar Link Mirror SNBP 2026 Gunakan link mirror jika situs utama mengalami gangguan (down). Berikut beberapa di antaranya: snbp.ui.ac.id snbp.itb.ac.id snbp.ugm.ac.id snbp.unair.ac.id snbp.ipb.ac.id snbp.its.ac.id

