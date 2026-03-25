Pendaftaran SNBT 2026: Jadwal, Syarat, Biaya, dan Cara Daftar Lengkap

Seorang peserta mencari informasi hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 menggunakan gawainya di Jakarta, Rabu (28/5/2025( ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/rwa.)

UJIAN masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT diprediksi semakin ketat. SNBT 2026 menjadi harapan utama bagi siswa lulusan 2024, 2025, dan 2026 yang ingin membuktikan kemampuan akademiknya melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Pendaftaran SNBT 2026 tidak hanya soal teknis mengisi formulir, tetapi juga tentang pemahaman strategi pemilihan program studi dan kepatuhan terhadap jadwal yang sangat ketat. Berikut adalah panduan komprehensif yang telah kami rangkum untuk Anda.

Jadwal Penting Pendaftaran SNBT 2026

Berdasarkan pengumuman resmi dari panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), berikut adalah lini masa yang wajib Anda catat:

Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 7 April 2026

12 Januari – 7 April 2026 Pendaftaran UTBK-SNBT: 25 Maret – 7 April 2026

25 Maret – 7 April 2026 Pembayaran Biaya UTBK: 25 Maret – 8 April 2026

25 Maret – 8 April 2026 Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026 (1 Gelombang, 2 Sesi per Hari)

21 – 30 April 2026 (1 Gelombang, 2 Sesi per Hari) Pengumuman Hasil SNBT: 25 Mei 2026

25 Mei 2026 Masa Unduh Sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

Syarat Pendaftaran SNBT 2026

Sebelum melangkah ke proses pendaftaran, pastikan Anda memenuhi kriteria berikut:

Memiliki Akun SNPMB: Siswa wajib melakukan registrasi dan simpan permanen akun di portal resmi. Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Status Pendidikan: Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 pada tahun 2026 atau lulusan tahun 2024 dan 2025. Batasan Usia: Maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026 (berlaku juga untuk lulusan Paket C). Aturan Blackout: Siswa yang sudah dinyatakan lulus pada jalur SNBP 2024, 2025, atau 2026 tidak dapat mendaftar SNBT 2026. Biaya Pendaftaran: Membayar biaya UTBK sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Catatan Penting: Bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang memenuhi syarat ekonomi, biaya pendaftaran dapat digratiskan sesuai kebijakan Kemendikbudristek.

Aturan Baru Pemilihan Program Studi

Salah satu perubahan signifikan yang berlanjut di tahun 2026 adalah fleksibilitas sekaligus batasan dalam memilih prodi. Peserta dapat memilih hingga 4 program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

Memilih 1 atau 2 prodi: Bebas memilih program akademik (Sarjana) atau vokasi (Diploma).

Memilih 3 prodi: Harus mengombinasikan program akademik dan vokasi.

Memilih 4 prodi: Wajib menyertakan minimal 1 pilihan di Program Diploma 3 (D3).

Materi UTBK 2026: Apa yang Diujikan?

Ujian akan berlangsung selama 195 menit yang mencakup dua komponen utama:

1. Tes Potensi Skolastik (TPS)

Mengukur Kemampuan Penalaran Umum, Pengetahuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis.

2. Tes Literasi & Penalaran Matematika

Mencakup Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika yang menguji logika dalam konteks kehidupan sehari-hari. (H-4)