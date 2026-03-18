Cara Cek Hasil Pengumuman SNBT 2026, Lulus atau tidak

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HASIL Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi diumumkan hari ini, 25 Mei 2026, mulai pukul 15.00 WIB. Bagi Anda yang telah mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), momen ini adalah penentu langkah menuju perguruan tinggi negeri (PTN) impian.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menyediakan laman utama dan puluhan link mirror untuk mengantisipasi lonjakan trafik yang sering kali membuat situs melambat. Berikut adalah panduan lengkap cara mengecek hasil kelulusan Anda.
Berdasarkan jadwal resmi dari portal SNPMB, berikut adalah rangkaian waktu penting yang harus diperhatikan:
Untuk mengetahui apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak, ikuti prosedur berikut ini:
Jika laman utama sulit diakses, gunakan beberapa link mirror resmi berikut:
|UI
|https://snbt.ui.ac.id
|ITB
|https://snbt.itb.ac.id
|UGM
|https://snbt.ugm.ac.id
|UNAIR
|https://snbt.unair.ac.id
|UNDIP
|https://snbt.undip.ac.id
Bagi peserta yang dinyatakan lulus, selamat! Segera lakukan langkah berikut:
Bagi Anda yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Nilai UTBK Anda masih bisa digunakan untuk mendaftar di Jalur Mandiri berbagai PTN maupun PTS yang menggunakan skor UTBK sebagai syarat masuk. (Z-4)
PTN dengan pendaftar terbanyak adalah Universitas Indonesia (UI) dengan 111.206, disusul Universitas Sebelas Maret 101.069 peserta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 89.296 peserta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved