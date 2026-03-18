Cara Cek Hasil Pengumuman SNBT 2026, Lulus atau tidak

Seorang peserta mencari informasi hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.(ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh)

HASIL Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi diumumkan hari ini, 25 Mei 2026, mulai pukul 15.00 WIB. Bagi Anda yang telah mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), momen ini adalah penentu langkah menuju perguruan tinggi negeri (PTN) impian.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menyediakan laman utama dan puluhan link mirror untuk mengantisipasi lonjakan trafik yang sering kali membuat situs melambat. Berikut adalah panduan lengkap cara mengecek hasil kelulusan Anda.

Jadwal Resmi Pengumuman SNBT 2026

Berdasarkan jadwal resmi dari portal SNPMB, berikut adalah rangkaian waktu penting yang harus diperhatikan:

Baca juga : 285.380 Siswa Pendaftar UTBK-SNBT 2025 Dinyatakan Lulus dan Diterima di PTN

Pengumuman Hasil SNBT: 25 Mei 2026 (Pukul 15.00 WIB)

25 Mei 2026 (Pukul 15.00 WIB) Masa Unduh Sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

Untuk mengetahui apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak, ikuti prosedur berikut ini:

Buka laman resmi pengumuman di https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Masukkan Nomor Peserta SNBT Anda (10 digit) yang tertera pada kartu peserta. Masukkan Tanggal Lahir sesuai dengan data saat pendaftaran. Centang kolom pernyataan kesediaan untuk melihat hasil. Klik tombol "Lihat Hasil Seleksi". Hasil akan muncul di layar. Jika lulus, akan muncul ucapan selamat beserta nama PTN dan Program Studi. Jika tidak lulus, akan muncul notifikasi penyemangat dan skor UTBK dapat dilihat saat masa unduh sertifikat.

Daftar Link Mirror PTN (Antisipasi Web Down) Jika laman utama sulit diakses, gunakan beberapa link mirror resmi berikut: UI https://snbt.ui.ac.id ITB https://snbt.itb.ac.id UGM https://snbt.ugm.ac.id UNAIR https://snbt.unair.ac.id UNDIP https://snbt.undip.ac.id

Apa yang Harus Dilakukan Jika Lulus?

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, selamat! Segera lakukan langkah berikut:

Cetak Bukti Kelulusan: Simpan tangkapan layar atau cetak halaman pengumuman.

Simpan tangkapan layar atau cetak halaman pengumuman. Pantau Web PTN Penerima: Setiap universitas memiliki jadwal daftar ulang dan verifikasi dokumen yang berbeda.

Setiap universitas memiliki jadwal daftar ulang dan verifikasi dokumen yang berbeda. Unduh Sertifikat UTBK: Mulai 2 Juni 2026 untuk keperluan administrasi mahasiswa baru.

Bagi Anda yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Nilai UTBK Anda masih bisa digunakan untuk mendaftar di Jalur Mandiri berbagai PTN maupun PTS yang menggunakan skor UTBK sebagai syarat masuk. (Z-4)